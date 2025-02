Šime ponovno ljubi, ali ovaj put Anu: 'On ti je odmaknuo kosu da te ja mogu poljubiti'

Šime se pokušao izvući da se tako čine zbog mraka, ali onda je pobliže pogledao njezine oči i potvrdio da su plave. ''Nisi dobro pogledao'', rekla mu je, a on je na to komentirao kako je onda ne vidi dobro i poljubio je.

''Nitko mi od djevojaka ne vjeruje da mi je kosa sama posvijetlila od sunca'', priznala mu je Ana, a Šime je komentirao kako se to valjda podrazumijeva s obzirom na to da ima i plave oči. ''Zelenkaste, ali u redu'', ispravila ga je Ana.

''Malo sam te prevario, nadam se da se ne ljutiš'', rekao joj je Šime. ''Stani, jesi li se i s kolegom tako ljubila?'', komentirao je Šime pritom misleći na Miloša. ''Ne, on mi je samo ovako odmaknuo kosu'', odgovorila je Ana.

''Ajoj, on ti je odmaknuo kosu da te ja mogu poljubiti'', komentirao je Šime. Ana je priznala da nije očekivala poljubac. ''Baš me iznenadio s tim jer me nije poljubio na našem prvom spoju gdje je možda imao puno više suptilnih prilika i onda je sad samo ukrao poljubac'', rekla je Ana koja je dobila i ružu od Šime. ''Puno se stvari poklopilo – čaroban trenutak'', zaključio je Šime.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.