Šime se konačno oglasio u vezi atraktivne plavuše i poručio: 'Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Sorry'

Splićanin Šime Elez, kojeg je publika upoznala i zavoljela u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je pod povećalom javnosti nakon što je viđen u vrlo zanimljivom društvu.

Nakon što su domaće medije preplavile vijesti o tome da je Šime Elez viđen u romantičnoj šetnji s nepoznatom plavušom, u javnost je ubrzo procurilo ime koje je odmah zaintrigiralo mnoge - Klara Čerina.