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Gospodin Savršeni

Šime se konačno oglasio u vezi atraktivne plavuše i poručio: 'Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Sorry'

Bivši 'Gospodin Savršeni' danas je uhvaćen u điru Splitom s poznatom influencericom

RTL.hr
08.07.2026 20:10

Splićanin Šime Elez, kojeg je publika upoznala i zavoljela u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je pod povećalom javnosti nakon što je viđen u vrlo zanimljivom društvu.

Nakon što su domaće medije preplavile vijesti o tome da je Šime Elez viđen u romantičnoj šetnji s nepoznatom plavušom, u javnost je ubrzo procurilo ime koje je odmah zaintrigiralo mnoge - Klara Čerina.

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, sada je Šime otkrio o čemu se radi. "Uslikani smo na samo jednoj lokaciji, u ostatku grada nas nitko nije vidio? Statično se držimo za ruke dok čekamo snimateljevo 'krenite'. (scenarij). Video izlazi večeras, pa bacite oko. Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Sorry", poručio je Šime u objavi na Instagram Storyju.

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