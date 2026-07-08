Šime se konačno oglasio u vezi atraktivne plavuše i poručio: 'Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Sorry'

Splićanin Šime Elez, kojeg je publika upoznala i zavoljela u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je pod povećalom javnosti nakon što je viđen u vrlo zanimljivom društvu.
Nakon što su domaće medije preplavile vijesti o tome da je Šime Elez viđen u romantičnoj šetnji s nepoznatom plavušom, u javnost je ubrzo procurilo ime koje je odmah zaintrigiralo mnoge - Klara Čerina.
No, sada je Šime otkrio o čemu se radi. "Uslikani smo na samo jednoj lokaciji, u ostatku grada nas nitko nije vidio? Statično se držimo za ruke dok čekamo snimateljevo 'krenite'. (scenarij). Video izlazi večeras, pa bacite oko. Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Sorry", poručio je Šime u objavi na Instagram Storyju.