Šime se pred djevojkama ispričao Ani: 'Mislim da je nasjeo na njezine suze i dramu...'

Šime se odlučio na grupni spoj pozvati Marinelu, Anu i Lauru, a s Anom je pokušao razriješiti njihov nesporazum. ''Mislim da je na zadnjem cocktail partyju između nas došlo do nesporazuma jer sam ostao dosta zatečen i neugodno iznenađen tvojim potezom pa eto volio bih ti se ispričati'', rekao je Šime Ani, a nju je zanimalo zna li uopće zbog čega je bio taj potez...

''Nisam siguran, i to mi, najgore od svega, pada'', odgovorio je. Ona mu je objasnila da je to zbog njegovih komentara, a Marinela misli da je to sve samo Anin način traženja pozornosti.