Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR
Gospodin Savršeni

Šime sumnja u Kajinu vezu s Karlom: 'Da se netko tko toliko voli slobodu preseli u Zagreb...'

U polufinalnom tjednu pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', tenzije su dosegle vrhunac. Nakon što su kandidatkinje upoznale Karlove prijatelje - Šimu i Miloša, umjesto očekivanih odgovora, dobile su novu dozu sumnje

RTL.hr
06.04.2026 22:15

Šime i Miloš upoznali su djevojke, a dotaknuli su se i ključnog pitanja - što će se dogoditi kada se kamere ugase? Posebno su bili skeptični prema vezi s Kajom, koja radi kao instruktorica surfanja na Tenerifima. Šime, i sam Dalmatinac, izrazio je sumnju u održivost takve veze na daljinu.

"Ona je cura strašno slobodnog duha, zaljubljena u more, u svoj hobi," analizirao je Šime. "Da se netko tko toliko voli slobodu prebaci u Zagreb... to bi bilo izvedivo, ali bojim se kratkoročno. To je kao da se ptica našla u kavezu."

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

gospodin savršeni 2026 kaja gospodin savršeni šime gospodin savršeni
Pročitaj na Net.hr
