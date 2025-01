Šime usred ceremonije tražio razgovor s produkcijom pa ljubio Lauru: 'Probat ću obuzdati svoj jezik da ne kažem curama što je bilo'

Šime je od samog početka ceremonije pokazivao veliku nervozu, no krenuo je redom prozivati imena djevojaka. Na kraju, ostale su još samo Glorija i Sarah – i tek jedna ruža.

"Smatram da su večeras ugrožene cure koje ili nisu došle do izražaja ili su došle do izražaja u pogrešnom smislu", smatrala je Majda.

"Bio je to fer potez, iako što prije neke odu, to bolje. Ali barem sad na početku zaslužujemo više vremena da se upoznamo bolje", Marinela je dala svoj sud.

I kad se činilo da će Šime izgovoriti to posljednje ime, on se slomio i zatražio hitan sastanak s produkcijom: "Neću dijeliti ružu... Nije bilo dovoljno vremena, pola cura nije dobilo priliku i nemam ih na račun čega izbaciti."

"Bio bi mi blam da idem prva, to bi mi jako na ego udarilo", Glorija je poručila.

"Kad je to napomenula, osjećala sam se malo prozvanom. Jer mislim da sam ja među tim djevojkama na terasi bila najstarija. Osjećala sam se prozvanom, jer me u tom trenutku i pogledala", Marina je kazala.

Laura je, pak, Šimi dala do znanja da je itekako već pomalo ljubomorna, pa je i nakon snimanja ostala u njegovu zagrljaju: Morat će uskoro te prstiće zadržati za sebe!"

Za to vrijeme, ostale dame u kući družile su se uz bazen. Zaključile su da podbadanja u vili itekako već ima, no smatrale su da neke djevojke možda pred Šimom ipak neće pokazati svoje pravo lice. Smatrale su da će do izražaja na snimanju najviše doći Vanja, a najviše će se truditi Barbara i Laura.

Uslijedio je i dio fotografiranja posvećenog filmu 'Mamma Mia', a Šime, Vanja, Marinela i Savannah sjajno su se zabavljali. Najveću Šiminu pozornost zaokupirala je Marinela.

Nakon sjajnog dana koji su proveli zajedno, Šime je mogao odabrati samo jednu djevojku s kojom će otići na večeru, a odabir je pao na – Lauru.

"Ono što želim, želim odmah, Tako mi je i s njim. Sad bih stalno s njim", komentirala je i prihvatila poziv.

Ostale cure vratile su se u vilu i ostalima prepričavale što se sve događalo, a Marinela je ostalima u uho bacila bubicu, priznavši kako misli da su se Laura i Šime zbilja poljubili tijekom photoshootinga.

Šime i Laura uživali su u svome druženju, kemija se osjetila, a oboje su priznali da su jako zadovoljni što se stvari odvijaju na ovaj način.

Od zajedničkih hobija, horoskopa i prošlih veza – pokušali su se bolje upoznati, a ona nije skidala pogled s njega, priznavši mu da zna biti posesivna.

"Opustili smo se... Očito ima neke kemije, ja inače dobro 'klikam' s Dalmatincima", rekla je Laura.

"Zanimljiva, interesantna, pa čak i intrigantna", zaključio je Šime pa joj poklonio ružu, koja je spašava na idućoj ceremoniji.

Nije trebalo dugo da padne i prvi poljubac, a zatim i drugi i treći.

"Bio je dobar poljubac! Probat ću obuzdati svoj jezik da ne kažem curama što je bilo i probat ću glumiti da mi je svejedno iako mi nakon ovoga vjerojatno neće biti kad neka druga dođe i kaže da su se ljubili. Više nije zezancija", poručila je Laura.

Po dolasku u kuću Laura je djevojkama ispričala svoje dojmove, no tajnu o poljupcu vješto je skrivala...

A što Šimu i djevojke još čeka, pokazat će nove uzbudljive epizode! 'Gospodin Savršeni' – već sad na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':