Emisije
Gospodin Savršeni

Šime žestoko opleo po Nuši: 'Nju ne zanima Karlo, nju zanima pobjeda'

U polufinalnom tjednu pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', tenzije su dosegle vrhunac. Nakon što su kandidatkinje upoznale Karlove prijatelje - Šimu i Miloša, umjesto očekivanih odgovora, dobile su novu dozu sumnje

06.04.2026 22:45

Šime i Miloš, preuzeli su ulogu strogih ispitivača, a njihova zapažanja i provokativna pitanja pokrenula su lavinu događaja.

Sumnjive namjere i 'ptica u kavezu'

Najveći udarac doživjele su Karlove odabranice Nuša i Kaja. Šime, poznat po britkom jeziku, nije štedio Nušu, otvoreno dovodeći u pitanje njezine motive. "Mislim da nju ne zanima Karlo, nju zanima pobjeda. Njoj treba reality u kojem će pobijediti", izjavio je, sugerirajući da je Nušin fokus isključivo na osvajanju titule, a ne na pronalaženju ljubavi.

Šime i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dodatnu dramu izazvala je činjenica da je Nuša, nakon turbulentne ceremonije ruža, iskoristila susret sa Šimom i Milošem kako bi Karlu poslala tajno pismo. U njemu je, kako tvrdi, izrazila svoje najdublje emocije i pokušala ispraviti narušeni odnos. Međutim, druge djevojke, posebice Helena, taj su potez doživjele kao nepoštenu prednost.

"Zašto ona može dati pismo? Ja imam puno toga za reći Karlu bez kamera. Da sam znala da se mogu pisati pisma, mogla sam i ja to raditi", otvoreno je izrazila svoje nezadovoljstvo.

