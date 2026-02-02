Simpatična Maria iznenadila Petra priznanjem: 'Anksiozna sam ako nemam čokoladu blizu sebe. Uvijek mi mora biti u torbi'

Petar je odmah primijetio Marijinu iskrenost, a ona nije mogla sakriti svoje oduševljenje njegovim očima: "Oči su mu predivne", izjavila je Maria, očito impresionirana njegovim izgledom.

"Ja sam već naručila čokoladu prije nego što si došao", poručila je Maria na početku spoja s Petrom, odmah dodajući da je već bila pripremljena za ugodan trenutak.

Maria je Petru zatim pokazala svoje tetovaže i objasnila njihovo značenje, a u tom trenutku otkrila je još jednu zanimljivost: "Imam posebnu ljubav s čokoladom. Imam anksioznost ako nemam čokoladu blizu sebe. Uvijek mi mora biti u torbi. Kad sam odrastala, nismo imali puno čokolade, i onda kako sam narasla, čokolada mi mora biti uvijek pri ruci, inače dobijem panični napad."

Petar je bio dirnut njenom iskrenošću i humorom te joj je na kraju spoja poklonio ružu, koju je Maria s osmijehom i radosti prihvatila.

