Simpatična Maria iznenadila Petra priznanjem: 'Anksiozna sam ako nemam čokoladu blizu sebe. Uvijek mi mora biti u torbi'

Na spoj s Petrom stigla je i Maria

RTL.hr
02.02.2026 22:35

"Ja sam već naručila čokoladu prije nego što si došao", poručila je Maria na početku spoja s Petrom, odmah dodajući da je već bila pripremljena za ugodan trenutak.

Petar je odmah primijetio Marijinu iskrenost, a ona nije mogla sakriti svoje oduševljenje njegovim očima: "Oči su mu predivne", izjavila je Maria, očito impresionirana njegovim izgledom.

GS - Maria
GS - Maria FOTO: RTL

Maria je Petru zatim pokazala svoje tetovaže i objasnila njihovo značenje, a u tom trenutku otkrila je još jednu zanimljivost: "Imam posebnu ljubav s čokoladom. Imam anksioznost ako nemam čokoladu blizu sebe. Uvijek mi mora biti u torbi. Kad sam odrastala, nismo imali puno čokolade, i onda kako sam narasla, čokolada mi mora biti uvijek pri ruci, inače dobijem panični napad."

Petar je bio dirnut njenom iskrenošću i humorom te joj je na kraju spoja poklonio ružu, koju je Maria s osmijehom i radosti prihvatila.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijom

