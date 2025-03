Šimu razočarala Laura pa ljubio Vanju: 'To je odnos koji je najzdravije napredovao'

Svi su sjajno zabavili, uživali u skokovima, moru, suncu, u vožnji na banani i Maida je pala u more. Danas je na više načina pokušavala privući pozornost, mislim da joj nije uspjelo", komentirala je Glorija. Uslijedila je zabavna vožnja na napuhanoj sofi da bi kasnije zaključili da im je to definitivno bio najzabavniji spoj dosad. Nitko se nije opterećivao tko s kim najviše, svi smo grupno uživali, konačno!" rekla je Vanja.

U vili su djevojke pričale o tome kako Laura nije za ovaj show te hoće li se Vanja poljubiti sa Šimom. Mislim da ona sada osjeća baš ogroman pritisak - i za to ljubljenje, i tu potvrdu da njezina veza sa Šimom nije prijateljska, nego da imaju tu neku strast, možemo to nazvati tako", objasnila je Maida.

Šime je zauzeo izravniji pristup s Vanjom; zanimalo ga je što misli o vezama na daljinu, a njoj je bilo drago jer joj to pokazuje da njihova veza ima potencijala. Dok su se prisjećali svog puta, suptilno joj dao do znanja da želi poljubac, što se na kraju i dogodilo. Vanja mi se jako sviđa. Ona je dobila prvu ružu, to je odnos koji je najzdravije napredovao. To je ta sigurnost koju osjećam kad sam s njom", rekao je Šime, a i Vanja je bez zadrške rekla da se i on njoj sviđa i da je sretna što idu polako.

Miloš i Glorija razgovarali su o svemu što se danas dogodilo. Otkako si ti došao, postala sam opuštenija", rekla mu je Glorija dok je Miloš primijetio da je možda dobro što ju je ostavio u priči.

Razgovarali su što je kome važno u vezama, a Glorija je istaknula pažnju. Osjećam da smo se malo zbližili, sretna sam zbog toga, drago mi je, i to je to", dodala je.

Djevojke u vili jedva su čekale da se Glorija vrati, no ona je detalje svog spoja odlučila zadržati za sebe. Kad se Vanja pojavila, njezina je sreća bila neupitna. Bez oklijevanja je potvrdila poljubac, što je izazvalo oduševljenje među ostalim djevojkama. Nisam to ni najmanje očekivala. Ni u snu to ne bih očekivala", čudila se Mia, a Marinela dodala: I dalje njih ne mogu vidjeti kao ljubavni par."

