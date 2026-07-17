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Gospodin Savršeni

Sjećate li se atraktivne Andree iz 'Gospodina Savršenog'? Više nije crnka

Andrea je sudjelovala u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'

RTL.hr
17.07.2026 15:00

Andrea je u 'Gospodinu Savršenom' privukla pažnju svojim stavom i atraktivnim izgledom. Iako je u showu svi pamte kao crnku, Andrea je sada brineta. Na Instagram je profilu objavila prekrasne fotografije nove frizure i oduševila pratitelje.

Andrea je u show ušla samouvjereno. Već pri prvom predstavljanju dala je do znanja da zna što želi, ali i što ne želi. Direktna, glamurozna i svjesna svog dojma, brzo se izdvojila među kandidatkinjama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Andrea se borila za Karlovo srce, no u tome nije uspjela. Njezin put je završio zahvaljujući djevojkama. Naime, kao posljednje dvije djevojke bez Karlove ruže ostale su Andrea i Jelena G., a djevojke su morale donijeti odluku kojoj ide zadnja ruža.

Djevojke su odlučile dati ružu Jeleni, čime je Andrea završila svoje putovanje. Vidno povrijeđena, Andrea nije skrivala razočaranje, posebno prema djevojkama za koje je smatrala da su joj bliske. Na odlasku je Karlu uputila kratku, ali oštru poruku: "Ne znam što bih mu rekla, dečko nema ukusa ni stila."

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