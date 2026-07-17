Sjećate li se atraktivne Andree iz 'Gospodina Savršenog'? Više nije crnka

Andrea je u 'Gospodinu Savršenom' privukla pažnju svojim stavom i atraktivnim izgledom. Iako je u showu svi pamte kao crnku, Andrea je sada brineta. Na Instagram je profilu objavila prekrasne fotografije nove frizure i oduševila pratitelje.

Andrea je u show ušla samouvjereno. Već pri prvom predstavljanju dala je do znanja da zna što želi, ali i što ne želi. Direktna, glamurozna i svjesna svog dojma, brzo se izdvojila među kandidatkinjama.