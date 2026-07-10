Sjećate li se Jelene M. i njezine legendarne torbice? Danas je proslavila veliki dan

Jelena M., dvadesetpetogodišnja magistra ekonomije koja je osvojila simpatije gledatelja u showu 'Gospodin Savršeni' proslavila je rođendan

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Jelena M. je u show 'Gospodin Savršeni' stigla s ciljem da osvoji srce Petra, no njezina se priča tijekom sezone razvijala u neočekivanom smjeru. Iako je isprva gradila odnos s Petrom, Jelena je s vremenom odlučila otvoriti se novoj mogućnosti i prebacila se u Karlov tim, gdje je nastavila svoje ljubavno putovanje.

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Osim po svojoj iskrenosti i vedrom karakteru, Jelena je gledateljima ostala zapamćena i po svom prepoznatljivom modnom dodatku – torbici koju je gotovo uvijek imala uz sebe. Taj detalj postao je njezin mali zaštitni znak i jedan od trenutaka koji su obilježili njezin nastup u showu.

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