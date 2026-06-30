Sjećate li se Tene iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna stjuardesa danas uživa u ljetu, pišu joj: 'Bomba'

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Iako Tena u show 'Gospodin Savršeni' nije ušla kako bi stekla prijateljice, već pronašla ljubav, stjuardesa Tena iz showa je otišla bogatija za nešto što, kako kaže, smatra svojom najvećom pobjedom. U potrazi za ljubavlju dvojice neženja, Karla Godeca i Petra Rašića, nije uspjela, no pronašla je neraskidivu vezu s tri djevojke.

Prijateljstvo kao glavna nagrada

Boravak u vili prepunoj natjecateljica često je bio izazovan, no Teni su najveća podrška bile upravo druge djevojke. Posebno se povezala s Jelenom, Manuelom i Smiljanom, s kojima je izgradila čvrst odnos koji se nastavio i nakon što su se kamere ugasile. "Iskreno, više ne mogu zamisliti život bez Jelene, Manuele i Smiljane i to prijateljstvo smatram najvećom pobjedom", otkrila je Tena.

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