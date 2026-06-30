Sjećate li se Tene iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna stjuardesa danas uživa u ljetu, pišu joj: 'Bomba'

Iako Tena u show 'Gospodin Savršeni' nije ušla kako bi stekla prijateljice, već pronašla ljubav, stjuardesa Tena iz showa je otišla bogatija za nešto što, kako kaže, smatra svojom najvećom pobjedom. U potrazi za ljubavlju dvojice neženja, Karla Godeca i Petra Rašića, nije uspjela, no pronašla je neraskidivu vezu s tri djevojke.
Prijateljstvo kao glavna nagrada
Boravak u vili prepunoj natjecateljica često je bio izazovan, no Teni su najveća podrška bile upravo druge djevojke. Posebno se povezala s Jelenom, Manuelom i Smiljanom, s kojima je izgradila čvrst odnos koji se nastavio i nakon što su se kamere ugasile. "Iskreno, više ne mogu zamisliti život bez Jelene, Manuele i Smiljane i to prijateljstvo smatram najvećom pobjedom", otkrila je Tena.
Prijateljstvo nije ostalo samo na riječima. Djevojke se redovito druže, a nedjelja navečer postala je njihov mali ritual. "Ako se ne uspijemo vidjeti preko tjedna, tada se okupimo kod mene, a Smiljana je uvijek na pozivu", pojasnila je. Iako nije dobila završnu ružu, Tena je nakon ispadanja poručila da nije razočarana jer s Petrom nije osjetila dublju povezanost, a rastanak od djevojaka pao joj je teže od samog izlaska.