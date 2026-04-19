Sjećate se Barbare iz druge sezone 'Gospodina Savršenog'? Danas živi totalno drugačiji život

Barbara, javnosti najpoznatija kao jedna od najupečatljivijih natjecateljica druge sezone showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja, no ovoga puta ne zbog novog televizijskog projekta, već zbog rijetkog uvida u svoj privatni život. Objavom na Instagramu povodom proslave 28. rođendana otkrila je da se njezina obitelj znatno proširila, na veliko iznenađenje mnogih koji su je pratili.

Obiteljska sreća daleko od očiju javnosti

Na seriji objavljenih fotografija Barbara pozira sa svojim svojim suprugom i njihovo dvoje djece. Nasmijani i okupljeni oko rođendanske torte s brojem 28, odaju dojam skladne i sretne obitelji.

Čini se da je bivša reality zvijezda pronašla mir u obiteljskom životu, daleko od kamera koje su je svojedobno proslavile. Njezini pratitelji su joj u komentarima uputili iskrene čestitke, a poruka "Sretan ti rođendan" potvrdila je povod okupljanja.

Od 'Gospodina Savršenog' do majčinstva

Barbar u sjećanju gledatelja ostala je kao jedna od najizravnijih kandidatkinja koja se 2019. godine borila za srce Mije Matića u popularnom RTL-ovom showu. Nakon 'Gospodina Savršenog', kratko se pojavila i u srpskom reality showu 'Parovi', a jedno se vrijeme bavila i modelingom. Ipak, posljednjih godina povukla se iz javnog života i posvetila mirnijem ritmu.

