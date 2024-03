Sjećate se Julie iz 'Gospodina Savršenog'? Borila se za srce Mije Matića, a sada se zaručila!

Amerikanka hrvatskih korijena Julie Pavlović sudjelovala je u drugoj sezoni 'Gospodina Savršenog' i borila se za srce Mije Matića. Stigla je do polufinala showa, no između njih se nije bilo kemije i on je izabrao Slovenku Nušu Rojs.

Julie je popularna na društvenim mrežama, a posljednjih mjeseci dijeli fotografije s nepoznatim muškarcem. Zajedno putuju i oboje često objavljuju prizore s luksuznih destinacija.

Bili su u Beču, a potom u Gibraltaru gdje je dečko Andrej zaprosio Julie. "Budući gospodin i gospođa Urban", napisala je Julie i pokazala zaručnički prsten.