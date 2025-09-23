Sjećate se nje? Evo gdje je danas Olivera iz 'Gospodina Savršenog': 'Uvijek sam zaljubljena, život je lijep'

Zadranka Olivera Matijević (35) već je godinama prisutna na domaćoj glazbenoj sceni, a svoj utjecaj proširila je i na modni svijet

Pokrenula je brend sportske odjeće inspiriran ženama koje se bore s nedostatkom samopouzdanja. "Željela sam svakoj ženi dati nešto zbog čega će se osjećati lijepo u svojoj koži", kaže Olivera za Net.hr, ističući kako joj je upravo to bila najveća motivacija. Iako je zbog posla u modi zapostavila nastupe, sada ponovno okreće fokus na glazbu. "Trenutačno snimam jednu pjesmu koja mi je neočekivano došla, mislim da je čekala pravi trenutak. Album zasad nije u planu, ali vidjet ćemo. Moram priznati da sam zbog brenda zapostavila karijeru, ali nastupi uskoro kreću", otkriva.

icon-expand Brak na prvu - Olivera Matijević FOTO: RTL

Olivera priznaje da nije opsjednuta velikim probojima na regionalnoj sceni jer je zadovoljna svime što je do sada postigla. "Generalno sam jako zadovoljna sa svime što sam napravila dosad, tako da ne bih pucala' previsoko." Ističe i kako se od glazbe može živjeti i bez pripadnosti A-listi izvođača: "Dobro znamo koje se cifre vrte u glazbenoj industriji. Ne moraš biti u A-ligi da bi napravio dobar posao i imao pristojan život." Iako je okušala sreću i u showu 'Gospodin Savršeni', na to danas gleda s odmakom. "Mislim da sam bila svoja i ponašala se u skladu s tim. Danas na to gledam kao na veliku lekciju i iskustvo koje se ne zaboravlja", prisjeća se. Kaže da u tom periodu jest bila slobodna i otvorena za ljubav: "Bio je to izazov, ali i prilika da se možda dogodi ljubav, jer u mom poslu je jako teško pronaći partnera koji će vam biti podrška."

icon-expand Olivera Matijević, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kad govori o privatnom životu, Olivera priznaje da je ljubav uvijek vodi: "Ja sam uvijek zaljubljena, život je lijep." Na pitanje kakav muškarac bi mogao osvojiti njezino srce, Olivera odgovara: "Onaj koji će prije svega biti moj prijatelj, oslonac i prva osoba kojoj se mogu povjeriti. U vezi su mi najvažniji povjerenje i komunikacija – to je ključ svake veze ili braka."