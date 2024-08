Sjećate se nje? Udala se Mihaela iz 'Gospodina Savršenog': 'Uskoro nam je prva godišnjica'

Mihaela Muhvić borila se za Miju Matića u drugoj sezoni 'Gospodin Savršeni', a priznala je kako je u show ušla isključivo upoznati ljubav. Ona i Mijo nisu uspjeli, no Mihaela je sada u braku.

''Upoznali smo se još davno jer smo radili u istom casinu u Poreču, on mi je bio i nadređeni na poslu, no tada naravno nismo imali ništa zajedno. Razišli smo se i on je otišao raditi u London pa smo se slučajno sreli nakon godinu ili dvije i tako je sve počelo'', ispričala je zaljubljeno Mihaela.

''Što se posla tiče, radim i dalje u casinu, no sada u Švicarskoj. Tako da, što se tiče posla se nije puno promijenilo. Skoro četiri godine već živim tamo'', rekla je.