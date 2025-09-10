Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Slavne seke Maida i Mia oduševile avanturom u Mostaru. Svi su primijetili jednu stvar: 'Iste ste'

Pobjednica showa 'Gospodin Savršeni' Maida Ribić na Instagramu je podijelila fotografije sa sestrom Mijom koja je bila natjecateljica showa 'Superstar'

RTL
10.09.2025 13:00

Pobjednica showa 'Gospodin Savršeni' Maida Ribić na Instagramu je podijelila fotografije sa sestrom Mijom koja je bila natjecateljica showa 'Superstar.' Zajedno su uživale na cliff divingu u Mostaru.

"Kako ste jake", "Iste ste", "Predivne ste obje", "Vidi se da uživate u lijepom Mostaru", samo su neki od komentara.

Maida i Mia
Maida i Mia FOTO: Instagram

Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, no njihova ljubav nije preživjela van showa. Maida je inače velika zaljubljenica u putovanja, a ovog ljeta obišla je Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.

Maida i Mia
Maida i Mia FOTO: Instagram

Njezina mlađa sestra Mia sudjelovala je u prvoj sezoni glazbenog spektakla 'Superstar' gdje je stigla do polufinala.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Maida Ribić Mia Ribić Gospodin Savršeni Superstar
Gospodin Savršeni

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke u provokativnoj haljini! Izazvala lavinu komentara: 'Zašto si izašla u spavaćici?'

Gospodin Savršeni

Šime iz 'Gospodina Savršenog' novim izgledom zapalio Instagram! Fanovi ne prestaju komentirati: 'Što je muškarac bez brkova?'

Moglo bi te zanimati

Maida i Vanja šaljivo komentirale prepirku među kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog': 'Čule smo da se bira najbolji duo'

Napokon zajedno! Pobjednice Maida i Vanja iz 'Gospodina Savršenog' podijelile poseban trenutak

Luda atmosfera! Stankica i Maida iz 'Gospodina Savršenog' zajedno partijale na festivalu

Od Hvara do Maldiva! Gdje i kako djevojke iz 'Gospodina Savršenog' provode ljeto?

Maida se bori za srce 'Gospodina Savršenog', no njezinu sestru gledatelji RTL-a već dobro znaju: 'Ja sam je nagovorila da se prijavi!'

Preminuo otac Mije Ribić iz 'Superstara': 'Nisam bila spremna na ovu bol'

'Superstar' ih spojio: Nika Turković uživa u druženju s Mijom i Lukom