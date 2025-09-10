Slavne seke Maida i Mia oduševile avanturom u Mostaru. Svi su primijetili jednu stvar: 'Iste ste'

Pobjednica showa 'Gospodin Savršeni' Maida Ribić na Instagramu je podijelila fotografije sa sestrom Mijom koja je bila natjecateljica showa 'Superstar.' Zajedno su uživale na cliff divingu u Mostaru.
"Kako ste jake", "Iste ste", "Predivne ste obje", "Vidi se da uživate u lijepom Mostaru", samo su neki od komentara.
Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, no njihova ljubav nije preživjela van showa. Maida je inače velika zaljubljenica u putovanja, a ovog ljeta obišla je Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.
Njezina mlađa sestra Mia sudjelovala je u prvoj sezoni glazbenog spektakla 'Superstar' gdje je stigla do polufinala.
