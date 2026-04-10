Slomljena srca u finalu 'Gospodina Savršenog': Helena i Monika objavile zajedničku fotku

Monika i Helena bila su u finalu 'Gospodina Savršenog', ali na kraju, to za njih nije završilo pozitivno

Veliko finale pete sezone showa "Gospodin Savršeni" donijelo je rasplet ljubavnih priča, no za finalistice Helenu i Moniku završetak nije bio sretan. Iako su do samog kraja vjerovale da su pronašle ljubav, obje su ostale bez posljednje ruže, a njihova potraga pred kamerama završila je razočaranjem.

Vjera u sretan kraj uoči konačne odluke

Uoči finala, obje su djevojke gajile velike nade. Helena je bila uvjerena u svoju povezanost s Karlom Godecom. "Danas je finale, dolazi velika odluka. Želim naći svoju srodnu dušu i nadam se da je to Karlo", priznala je Helena puna optimizma, dodavši kako je "sto posto spremna" nastaviti njihov odnos i izvan showa. S druge strane, Monika je vjerovala da je s Petrom Rašićem ostvarila nešto posebno, pogotovo nakon poljupca na posljednjem spoju. "Osjećam tu neku sigurnost, ljubav i mir. Znam da sam ostvarila pravu konekciju ovdje... mislim da naše putovanje tek počinje", izjavila je, uvjerena u zajedničku budućnost.

Helena i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Bolna stvarnost na ceremoniji ruža

Ipak, trenutak odluke donio je hladan tuš. Karlo je prvi donio svoju odluku. Iako je Heleni priznao da mu se jako sviđa i da zaslužuje nekoga tko će je čuvati, na kraju joj je rekao kako njegovo srce pripada drugoj, a posljednju ružu dao je Kaji. Helena je njegovu odluku prihvatila dostojanstveno. "Želim tebi i Kaji sve najbolje od srca", rekla je prije nego što ga je napustila. Nedugo zatim, i Petar je stao pred Moniku i Anastasiju te svoju ružu, unatoč Monikinoj nadi, odlučio dati Anastasiji. Monika je odluku prihvatila smireno, zahvalila mu na zajedničkim trenucima i poželjela mu sve najbolje.

