Slomljenog srca napustila je 'Gospodina Savršenog', a danas plijeni pažnju gdje god se pojavi: Prisjetite se Heleninih najljepših izdanja

Od samog dolaska u show 'Gospodin Savršeni' Helena je privlačila pažnju elegantnim modnim kombinacijama i dugom plavom kosom, a mnogi su je izdvajali kao jednu od najljepših kandidatkinja sezone. Kroz tjedne provedene u showu nizala su se njezina glamurozna večernja izdanja, romantične kombinacije na spojevima i opušteni dnevni outfiti, koji nisu prošli nezapaženo.
Upravo zbog svog stila i odmjerenog ponašanja brzo je stekla brojne simpatije publike.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Privatni album
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Finale koje nije završilo onako kako je priželjkivala
Helena je stigla do samog finala, no ondje nije dobila posljednju ružu. Iz showa je otišla slomljenog srca, ali dostojanstveno, ostavivši snažan dojam na gledatelje koji su joj tijekom cijele sezone pružali podršku.
I nakon završetka emitiranja ostala je jedna od kandidatkinja o kojima se najviše govori, a njezine objave na društvenim mrežama redovito privlače veliku pažnju.