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Gospodin Savršeni

Slomljenog srca napustila je 'Gospodina Savršenog', a danas plijeni pažnju gdje god se pojavi: Prisjetite se Heleninih najljepših izdanja

Helena Batalija bila je jedna od kandidatkinja koje su obilježile posljednju sezonu RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'. Iako na kraju nije pronašla ljubav kojoj se nadala, tijekom cijelog showa osvojila je brojne gledatelje svojom smirenošću i prirodnošću

RTL.hr
06.08.2026 10:00

Od samog dolaska u show 'Gospodin Savršeni' Helena je privlačila pažnju elegantnim modnim kombinacijama i dugom plavom kosom, a mnogi su je izdvajali kao jednu od najljepših kandidatkinja sezone. Kroz tjedne provedene u showu nizala su se njezina glamurozna večernja izdanja, romantične kombinacije na spojevima i opušteni dnevni outfiti, koji nisu prošli nezapaženo.

Upravo zbog svog stila i odmjerenog ponašanja brzo je stekla brojne simpatije publike.

Finale koje nije završilo onako kako je priželjkivala

Helena je stigla do samog finala, no ondje nije dobila posljednju ružu. Iz showa je otišla slomljenog srca, ali dostojanstveno, ostavivši snažan dojam na gledatelje koji su joj tijekom cijele sezone pružali podršku.

I nakon završetka emitiranja ostala je jedna od kandidatkinja o kojima se najviše govori, a njezine objave na društvenim mrežama redovito privlače veliku pažnju.

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