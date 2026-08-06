Slomljenog srca napustila je 'Gospodina Savršenog', a danas plijeni pažnju gdje god se pojavi: Prisjetite se Heleninih najljepših izdanja

Od samog dolaska u show 'Gospodin Savršeni' Helena je privlačila pažnju elegantnim modnim kombinacijama i dugom plavom kosom, a mnogi su je izdvajali kao jednu od najljepših kandidatkinja sezone. Kroz tjedne provedene u showu nizala su se njezina glamurozna večernja izdanja, romantične kombinacije na spojevima i opušteni dnevni outfiti, koji nisu prošli nezapaženo.

Upravo zbog svog stila i odmjerenog ponašanja brzo je stekla brojne simpatije publike.