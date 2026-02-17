Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Slovenka Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala u elegantnoj haljini na Kreti: 'Nježna, ali moćna'

Kaja je u showu 'Gospodin Savršeni' u Karlovom timu

RTL.hr
17.02.2026 15:00

Slovenska reality zvijezda i influencerica Kaja, jedna od najistaknutijih natjecateljica u novoj sezoni popularnog showa 'Gospodin Savršeni', ne prestaje intrigirati domaću javnost. Otkako je krajem siječnja show krenuo s emitiranjem na platformi Voyo, Kaja se brzo nametnula kao jedna od favoritkinja, a svojom posljednjom objavom na Instagramu, nastalom tijekom snimanja na grčkoj Kreti, dodatno je učvrstila taj status i izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Nježna, ali moćna" u glamuroznom izdanju

U objavi koja je prikupila tisuće lajkova, Kaja je s pratiteljima podijelila prizor koji odiše holivudskim glamurom. Odjevena u elegantnu srebrnu haljinu sa šljokicama, koja s visokim prorezom i otvorenim leđima naglašava njezinu sportsku figuru, samouvjereno pozira na crvenom tepihu ispred raskošne vile. Lokacija, grčki otok Kreta, poslužila je kao idilična kulisa za snimanje nove sezone showa. Njezin izgled upotpunjen je valovitom smeđom kosom, što je značajna promjena koju je napravila sredinom prošle godine, napustivši svoju prepoznatljivu plavu boju. Poruka koju je poslala uz fotografiju, "Nježna, ali moćna", savršeno sažima dojam koji ostavlja.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od sportskih terena do borbe za ljubav pred kamerama

Iako je hrvatskoj publici postala poznata tek nedavno, Kaja je u Sloveniji već afirmirana medijska ličnost. Podrijetlom iz Rakičana, ova svestrana sportašica iza sebe ima deset godina treniranja karatea, a bavila se i nogometom, radila kao nogometna sutkinja te sportska novinarka. Njezin ulazak u "Gospodina Savršenog", gdje se za srce neženje bori uz još jednu Slovenku, Nušu Šebjanič, izazvao je veliko zanimanje. 

Kajin put pratite u showu 'Gospodin Savršeni', od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana ranije na platformi Voyo.

kaja gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Jelena M. podijelila prekrasne fotografije sa spoja s Petrom: 'Intimno i romantično - on zna moj stil'

Monika iz 'Gospodina Savršenog' plijeni samopouzdanjem: Evo kako zamišlja život iz snova

Zbog ruže pucaju prijateljstva: 'Ja je ne bih prihvatila - išla bih doma'

Ceremonija ruža kakva se ne pamti! 'Stvarno mi je žao što odlazim'

Suze i teške odluke u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog': 'Želim kući. Ovo mi izgleda kao puko gubljenje vremena'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi potpuni kaos: 'Danas mi je najgori dan u ovoj vili'

Voditelj 'Gospodina Savršenog' Marko Vargek otkrio što je radio na Kreti kad su se kamere ugasile: 'Najteže mi je pala razdvojenost od Arije'