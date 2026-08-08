Slovila je za najslađu kandidatkinju 'Gospodina Savršenog', a Ana je novom objavom pokazala da joj ljeto pristaje bolje nego ikad

Danas, daleko od kamera, Ana uživa u svakom trenutku svog života, a njezina najnovija objava na Instagramu pravi je dokaz da joj ljetni dani i morski zrak itekako pristaju.

Ana je sa svojim pratiteljima podijelila kolekciju ljetnih uspomena pod jednostavnim nazivom "summer dump", otkrivajući kako provodi tople srpanjske i kolovoške dane duž hrvatske obale.

Među niza fotografija i videozapisa našao se i iznimno simpatičan trenutak s plaže na kojem njezin dečko uživa u sladoledu s njezinim velikim žutim slamnatim šeširom na glavi, što je nasmijalo i oduševilo mnoge.