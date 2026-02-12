Smiljana iz 'Gospodina Savršenog' odgovorila na negativne komentare: 'Koji ću još epitet dobiti? Važno je da tjeram po svome'

Zgodna Beograđanka Smiljana sada je na društvenim mrežama objavila isječak s grupnog spoja na kojem su Petar i djevojke sudjelovali u fotografiranju. Uz video se osvrnula i na komentare koje joj pratitelji često upućuju. 'Posesivna, ljubomorna i agresivna. Koji ću još epitet dobiti? Važno je da tjeram po svom i dalje, iako on kaže da voli mir, tišinu i vjetar u kosi', našalila se Smiljana.

Inače, 31-godišnja Smiljana liječnica je iz Beograda koja je na specijalizaciji iz interne medicine. Odrasla u obitelji koja je uvijek ulagala u njezino obrazovanje, Smiljana nikada nije dozvolila sebi da iznevjeri te visoke standarde. Odmalena je bila ambiciozna, a ta ambicija dovela ju je do toga da postane učenica generacije. "Po zanimanju sam liječnica, specijaliziram internu medicinu, ali nisam samo doktorica. Volim i kamere, volim zabavu", priznaje Smiljana, koja je završila medicinu u roku i s izvanrednim uspjehom. No, njezin put tu nije stao. Planira upisati specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, grana medicine koja ju najviše fascinira.

