Gospodin Savršeni

Smiljana iz 'Gospodina Savršenog' odgovorila na negativne komentare: 'Koji ću još epitet dobiti? Važno je da tjeram po svome'

Jedna od kandidatkinja koja je u vili 'Gospodina Savršenog' ostavila snažan dojam svakako je Smiljana. Poznata je po tome da bez zadrške govori što misli i ne pokušava se svidjeti svima

RTL.hr
12.02.2026 10:41

Zgodna Beograđanka Smiljana sada je na društvenim mrežama objavila isječak s grupnog spoja na kojem su Petar i djevojke sudjelovali u fotografiranju. Uz video se osvrnula i na komentare koje joj pratitelji često upućuju. 'Posesivna, ljubomorna i agresivna. Koji ću još epitet dobiti? Važno je da tjeram po svom i dalje, iako on kaže da voli mir, tišinu i vjetar u kosi', našalila se Smiljana.

Smiljana, Gospodin Savršeni
FOTO: Instagram

Inače, 31-godišnja Smiljana liječnica je iz Beograda koja je na specijalizaciji iz interne medicine. Odrasla u obitelji koja je uvijek ulagala u njezino obrazovanje, Smiljana nikada nije dozvolila sebi da iznevjeri te visoke standarde. Odmalena je bila ambiciozna, a ta ambicija dovela ju je do toga da postane učenica generacije. "Po zanimanju sam liječnica, specijaliziram internu medicinu, ali nisam samo doktorica. Volim i kamere, volim zabavu", priznaje Smiljana, koja je završila medicinu u roku i s izvanrednim uspjehom. No, njezin put tu nije stao. Planira upisati specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, grana medicine koja ju najviše fascinira.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Smiljanom

