Smiljana preuzela ulogu trenerice: 'Zamislite da je Petar tu u kupaćem, zgodan je!'

U vili 'Gospodina Savršenog' atmosfera je sve napetija, a djevojke koriste svaku priliku kako bi se istaknule u borbi za srca Petra i Karla

icon-close

Jedna od kandidatkinja 'Gospodina Savršenoga', liječnica Smiljana, odlučila je podići ljestvicu i organizirati trening za djevojke iz "Petrova tima", no njezine metode motivacije iznenadile su sve prisutne i dodatno začinile odnose u kući.

Vježbanje s posebnim ciljem

Smiljana, koja i inače promovira zdrav život i važnost tjelovježbe, okupila je djevojke s jasnim ciljem. "Znam da lijepo izgledate, ali za ovaj show trebamo biti još ljepše zbog našeg Petra, tako da naš tim bude najljepši", objasnila je svoj plan. Odabrala je kandidatkinje za koje je smatrala da mogu izdržati njezin tempo, no intenzivan trening pod suncem nije svima jednako prijao.

Petar u kupaćem kostimu kao ultimativna inspiracija

Kada je primijetila da entuzijazam među djevojkama opada, Smiljana je odlučila posegnuti za svojim tajnim oružjem, jedinstvenom motivacijskom tehnikom. "Ajmo ovo za Petra! Zamislite Petra da je ovdje u kupaćem kostimu i radimo za njega", uzviknula je, pokušavajući potaknuti umorne vježbačice. Kako bi pojačala dojam i uvjerila ih u djelotvornost svoje metode, dodala je sočan detalj: "Zgodan je, ja sam ga vidjela na treningu, tako da krećemo!" Dok su neke djevojke, poput Jelene M., priznale da je takva vizualizacija "vrlo učinkovita" i da im pomaže, druge su jedva čekale kraj vježbanja, otvoreno se žaleći na veliku vrućinu.

icon-expand Smiljana, Jelena M., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

'I Karlo bi bio dobra motivacija'

Zanimljiv prijedlog došao je od Jelene M., koja je nakon treninga zaključila da bi motivacija bila još uspješnija kada bi se njezin izvor proširio i na drugog neženju. "Ja bih voljela da Smiljana uvede motivaciju s oba Gospodina Savršena. Mislim da je Karlo isto vrlo kvalitetna motivacija za trening", izjavila je, pokazujući da djevojke, unatoč podjeli u timove, itekako razmišljaju o oba muškarca. Trening pod vodstvom Smiljane tako se pretvorio u mnogo više od obične tjelovježbe. Bio je to spoj jačanja timskog duha, osobnih tenzija i neobičnih motivacijskih taktika koje su još jednom pokazale koliko su djevojke spremne ići daleko u borbi za naklonost Gospodina Savršenog. Rasprava koja je uslijedila o prvom poljupcu sezone samo je potvrdila da je natjecanje ušlo u svoju najzanimljiviju fazu. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Smiljanom