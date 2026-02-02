Emisije
Gospodin Savršeni

Smiljana se na spoju našalila s Petrom i odbila ružu, on poručio: 'Zapamtit ću joj ovo'

Smiljana je Petru priredila ne tako običan prvi spoj

RTL.hr
02.02.2026 22:45

Smiljana je odlučila da njihov prvi spoj neće biti običan, pa je Petru pripremila pravo iznenađenje – izazvala ga je na pilates. Nakon intenzivnog treninga, sjeli su kako bi se bolje upoznali i razgovarali.

Smiljana mu je otkrila da je liječnica te da je trenutno na specijalizaciji za internističku medicinu, no planira prebaciti se na estetsku kirurgiju. Volim simetričnost, prvo pogledam lice uvijek", priznala mu je Smiljana. Lijep je dečko, simetrije perfektne. Nećemo imati puno posla", dodala je s osmijehom.

Smiljana, Gospodin Savršeni
Smiljana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nakon toga, Smiljana je upitala Petra što on voli kod djevojaka. Petar je iskreno odgovorio: Volim tu neku karizmu koju ti imaš". Smiljana nije ostala dužna: To mi svi kažu i svjesna sam toga", našalila se.

Na kraju, Petar joj je ponudio ružu, no Smiljana je odlučila malo iznenaditi 'Gospodina Savršenog'. Ti si stvarno super dečko, ali ja ipak ne bih prihvatila ružu", poručila mu je, a zatim odmah uz osmijeh viknula: Šalim se!"

Zapamtit ću joj ovo i na neki način vratiti", zaključio je Petar, očito uživajući u njenoj igri i šarmu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Smiljanom

