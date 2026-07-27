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Gospodin Savršeni

Smršavjela je sedam kilograma: Glorija iz 'Gospodina Savršenog' pokazala nevjerojatnu transformaciju

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Glorija, na društvenim je mrežama podijelila iskrenu objavu o svojoj fizičkoj i mentalnoj transformaciji. Uz fotografije "prije i poslije" otkrila je da nije promijenila samo izgled, već i životne navike

RTL.hr
27.07.2026 12:00

Na Instagram Storyju, Glorija iz 'Gospodina Savršenog' usporedila je razdoblje kada je imala 74 kilograma s današnjim izgledom i 67 kilograma. Uz fotografije je objasnila što je, prema njezinim riječima, dovelo do velike promjene. "Toksično okruženje i veza. Trening možda jednom u tjedan-dva ako nisam bila depresivna...", napisala je uz stariju fotografiju.

Glorija, Gospodin Savršeni
Glorija, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Uz novu fotografiju poručila je da je napravila velike životne promjene. "Riješila se toksičnog okruženja, veza i zavoljela sebe. Pametnom dosta...", napisala je Glorija.

Svojom objavom dala je do znanja da iza vidljive fizičke transformacije stoji puno više od gubitka kilograma te da je najveća promjena, kako ističe, bila odluka da se udalji od ljudi i odnosa koji su negativno utjecali na njezin život.

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