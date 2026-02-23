Emisije
Gospodin Savršeni

Sofija podigla tenzije u vili i iznervirala Laru: 'Arogantna je i ima glupe komentare'

Atmosfera u vili showa 'Gospodin Savršeni' već je neko vrijeme napeta, a neočekivani dolazak novih natjecateljica, Sofije i Žakline, nije pomogla u tome

RTL.hr
23.02.2026 21:45

Nove kandidatkinje, Žaklina i Sofija unijele su tenzije i nervozu među djevojkama, a posebno je burno reagirala Lara.

Karlo je na grupni spoj pozvao Anastasiju i Ivu, a Lara je odmah upitala Sofiju što misli o tom spoju. "Meni je sve ovo novo, vi ste više upučene u to. Iskupit će se Ivi za ono jučer sigurno", kazala je Sofija, na što je Nuša poručila: "A igraš kao da si tu otpočetka."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Lara ju je tada upitala smata li da je on kriv za jučerašnji dejt ili ona. "Ja mislim da tu ni on, ni ja nismo krivi. Što je tu je, to je show", poručila je Sofija, a Lara ju je zatim upitala je li ona tu za show ili ljubav. "Mislim da to nije na meni da ti odgovorim, treba se vidjeti", odgovorila je Sofija.

"Malo je arogantna i ima taj stav i glupe komentare koji nam se ne sviđaju", zaključila je kasnije Lara.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

