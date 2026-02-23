Sofija podigla tenzije u vili i iznervirala Laru: 'Arogantna je i ima glupe komentare'

Karlo je na grupni spoj pozvao Anastasiju i Ivu , a Lara je odmah upitala Sofiju što misli o tom spoju. "Meni je sve ovo novo, vi ste više upučene u to. Iskupit će se Ivi za ono jučer sigurno", kazala je Sofija, na što je Nuša poručila: "A igraš kao da si tu otpočetka."

Lara ju je tada upitala smata li da je on kriv za jučerašnji dejt ili ona. "Ja mislim da tu ni on, ni ja nismo krivi. Što je tu je, to je show", poručila je Sofija, a Lara ju je zatim upitala je li ona tu za show ili ljubav. "Mislim da to nije na meni da ti odgovorim, treba se vidjeti", odgovorila je Sofija.

"Malo je arogantna i ima taj stav i glupe komentare koji nam se ne sviđaju", zaključila je kasnije Lara.

