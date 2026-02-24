Emisije
Gospodin Savršeni

Šok na ceremoniji! Maria odbila ružu: 'Odričem se svoje ruže. Ne želim biti u ovoj kući bez Maše'

Posljednja ceremonija ruža u vili 'Gospodina Savršenog' pretvorila se u večer punu emocija, neočekivanih odluka i dramatičnih preokreta koji su uzdrmali odnose među kandidatkinjama. Napetost koja je rasla tijekom cijelog dana kulminirala je u trenucima odluke, a potezi pojedinih djevojaka ostavili su bez teksta ne samo Karla i Petra, već i sve ostale prisutne

RTL.hr
24.02.2026 22:40

Večer je krenula uobičajenim, napetim tonom, no nitko nije mogao predvidjeti što će uslijediti. Nakon što je Petar svoju posljednju ružu odlučio dati Mariji, ona je učinila nešto što se u showu rijetko viđa. Umjesto da prihvati ružu i osigura svoj ostanak, Marija je u emotivnom govoru objavila kako se odriče svoje prilike. "Ne želim biti u ovoj kući bez Maše", izjavila je kroz suze, objašnjavajući kako bi radije plakala u Barceloni nego ostala u vili bez svoje prijateljice, koja je u tom trenutku bila na korak do ispadanja. Svojom je odlukom pokrenula lavinu događaja, a njena ruža, prema pravilima, ponuđena je sljedećoj djevojci na redu za ispadanje, upravo Maši.

Maria, Gospodin Savršeni
Maria, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Mašina teška odluka između ponosa i nove prilike

Cjelokupna drama tada se preselila na Mašu, koja se našla u nezavidnoj poziciji. Iako joj je prijateljica pružila slamku spasa, Maša je, povrijeđena Petrovim ponašanjem prethodnih dana, isprva odlučno odbila ružu. "Jučer mi je bilo nedopustivo to što je otišao s drugom djevojkom, a ja to ne prihvaćam ni u stvarnom životu, a kamoli ovdje", objasnila je svoj stav, jasno dajući do znanja da njen ponos stoji na putu ostanka te da ne prihvaća ružu.

Uslijedile su minute uvjeravanja, kako od voditelja, tako i od ostalih djevojaka koje su je nagovarale da preispita svoju odluku i pruži Petru još jednu priliku. U trenutku punom neizvjesnosti, ipak je odlučila prihvatiti ružu, priznavši da ne može svaki dan biti raspoložena, ali da je spremna ostati.

Anketa
Je li Maša trebala prihvatiti ružu?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijom

maria gospodin savršeni petar gospodin savršeni maša gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
