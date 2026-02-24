Šok na ceremoniji! Maria odbila ružu: 'Odričem se svoje ruže. Ne želim biti u ovoj kući bez Maše'

Večer je krenula uobičajenim, napetim tonom, no nitko nije mogao predvidjeti što će uslijediti. Nakon što je Petar svoju posljednju ružu odlučio dati Mariji , ona je učinila nešto što se u showu rijetko viđa. Umjesto da prihvati ružu i osigura svoj ostanak, Marija je u emotivnom govoru objavila kako se odriče svoje prilike. "Ne želim biti u ovoj kući bez Maše", izjavila je kroz suze, objašnjavajući kako bi radije plakala u Barceloni nego ostala u vili bez svoje prijateljice, koja je u tom trenutku bila na korak do ispadanja. Svojom je odlukom pokrenula lavinu događaja, a njena ruža, prema pravilima, ponuđena je sljedećoj djevojci na redu za ispadanje, upravo Maši.

Cjelokupna drama tada se preselila na Mašu, koja se našla u nezavidnoj poziciji. Iako joj je prijateljica pružila slamku spasa, Maša je, povrijeđena Petrovim ponašanjem prethodnih dana, isprva odlučno odbila ružu. "Jučer mi je bilo nedopustivo to što je otišao s drugom djevojkom, a ja to ne prihvaćam ni u stvarnom životu, a kamoli ovdje", objasnila je svoj stav, jasno dajući do znanja da njen ponos stoji na putu ostanka te da ne prihvaća ružu.

Uslijedile su minute uvjeravanja, kako od voditelja, tako i od ostalih djevojaka koje su je nagovarale da preispita svoju odluku i pruži Petru još jednu priliku. U trenutku punom neizvjesnosti, ipak je odlučila prihvatiti ružu, priznavši da ne može svaki dan biti raspoložena, ali da je spremna ostati.