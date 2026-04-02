Gospodin Savršeni

Šok na cocktail-partyju! Monika briznula u plač nakon Sorayina izbacivanja

Večer koja je trebala poslužiti za opuštanje i druženje pretvorila se u pravu dramu

02.04.2026 22:00

Djevojke su se okupile na cocktail-partyju, nadajući se predahu od napetosti koje donosi blizina finala, no umjesto toga dočekala ih je vijest koja je ledenom tišinom ispunila prostoriju i pokrenula lavinu emocija - od suza i tuge do otvorenog likovanja.

Hladan tuš umjesto opuštanja

Atmosfera je bila naelektrizirana iščekivanjem, no umjesto dolaska kandidata, djevojkama se obratio voditelj s viješću koju nitko nije očekivao. "Stigao sam ovdje na početak cocktail-partyja kako bih vam rekao da se jedna od dvije djevojke koje su danas otišle na spoj neće vratiti", izjavio je, potvrdivši da je za jednu od njih natjecanje završeno ranije nego što je itko mislio.

Monika i Petar, Gospodin Savršeni
Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Suze, olakšanje i podijeljene reakcije

Kad je postalo jasno da se jedna natjecateljica doista neće vratiti, reakcije su bile potpuno podijeljene i otkrile su duboke podjele među djevojkama. Dok su neke, poput Monike, jedva suzdržavale suze zbog odlaska njezine prijateljice Soraye, druge nisu skrivale zadovoljstvo. "U tom trenutku sam onako utonula u plač zato što sam zamislila njezinu facu", rekla je Monika, očito pogođena iznenadnim odlaskom.

Najbrutalniji komentar stigao je od Smiljane koja je situaciju usporedila s rješavanjem nametnika. "Gnjida otišla, uši ostale. Jedno zlo se vratilo, a drugo je otišlo", izjavila je bez zadrške.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

