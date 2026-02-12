Šokovi na spojevima u 'Gospodinu Savršenom': 'Dan je upropašten'

Evo što se dogodilo u 12. epizodi showa 'Gospodin Savršeni' koja se prikazuje na platformi Voyo

Ceremonija ruža i dalje je glavna tema u vili u showu 'Gospodin Savršeni'. Dok je jedna djevojka priznala da joj je laknulo što je ostala i dobila ružu unatoč tremi, druge su bez zadrške komentirale odlazak sustanarke. Naše uho kuće napustilo je vilu", zaključila je jedna, uvjerena da će sada biti mirnije. No mir nije dugo trajao. Rasprave o ponašanju pojedinih kandidatkinja ponovno su podijelile kuću. Preglasna je žena, malo mi stvara stres", rekla je jedna dok je druga bila još oštrija: Prerast će u ozbiljnu alapaču ako ne bude radila na sebi."

Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Novo pismo označilo je početak grupnih spojeva. Jedan tim uživao je u morskoj avanturi. Dan je prelijep, sve je prelijepo, nisam mogla zamisliti ljepši spoj", priznala je jedna od djevojaka, oduševljena atmosferom. Drugi tim iskušao je adrenalinsku vožnju, no uzbuđenje su pratile i snažne emocije. Iskreno, nije mi bilo svejedno", priznala je jedna kandidatkinja dok je drugu mučila ljubomora: Treba se dati pažnja svima." Napetost se osjećala u zraku, a jednoj je djevojci situacija postala malo neugodna.

Maria, Gospodin Savršeni FOTO: RTL