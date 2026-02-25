Solo spoj s Petrom zapalio vilu 'Gospodina Savršenog': 'Trebaš malo imati u glavi...'

Jedna izjava posebno odjekuje: "Što kad je bio tako super sa mnom, mora i malo da mu bude dosadno. Bolje mu je sa mnom." No, druga strana ne ostaje tiha pa ubrzo stiže odgovor: "To mora on izgovoriti, to je jako ružno da ti kažeš."

Dok jedna kandidatkinja odlazi na spoj, u kući se pokreće lavina komentara, pogleda i prikrivenih poruka.

Atmosfera se sve više zagrijava, a rasprava prelazi u otvoreno prepucavanje kada padne i rečenica: "Trebaš malo imati u glavi da skužiš moj sarkazam."

Tko odlazi na spoj, a tko ulazi u sukob?

