Soraya Heleni zbog poljupca: 'Imala si dva dana da mi kažeš!'

Iako su se djevojke vratile s idiličnog dana provedenog na moru, tenzije su se jasno osjetile. "Atmosfera mi je bila katastrofalna, mislim da je ovo najgori dan dosad", priznala je Helena .

Krhko primirje prekinuto je kada je Soraya odlučila direktno suočiti Helenu s glasinama koje su kružile kućom. "Helena, imaš li možda nešto za reći? Vezano za Karla, samo mi treba potvrda", započela je Soraya, a njezine su riječi odjeknule napetom tišinom. U središtu problema bio je Helenin poljubac s Karlom, za koji je Soraya saznala od drugih, a ne od djevojke koju je smatrala prijateljicom.

"Imala si dva dana da mi kažeš. Bilo bi mi drago da od tebe saznam, a ne od drugih", predbacila joj je povrijeđena Soraya. Helena se branila tvrdeći da nije imala pravu priliku te da ne osjeća obvezu svima polagati račune. No, Soraya je bila neumoljiva. "Ja sve saznam na kraju dana. Kažeš jednoj osobi nešto i sve ode do druge. Sve su to zmije. Ovdje ne možeš ništa tajno skrivati", gorko je zaključila. Ovaj je sukob jasno pokazao kako je povjerenje postalo najtraženija valuta u vili, a iskrenost sve rjeđa pojava.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.