Soraya i Monika postale najbolje frendice u 'Gospodinu Savršenom': 'Pronašle smo jedna drugu'

Dok se gledatelji pitaju tko će osvojiti srce 'Gospodina Savršenog', čini se da su neke kandidatkinje već pronašle nešto što nadilazi samu igru. Soraya i Monika iz nove sezone showa podijelile su emotivnu objavu koja je raznježila pratitelje

Ušle su u vilu showa 'Gospodin Savršeni' zbog ljubavi, ali izaći će s prijateljstvom.

"Pronašle smo jedna drugu"

Soraya je uz zajedničke fotografije s Monikom napisala: "Ušle smo u 'Gospodin Savršeni' bez da smo znale da nas tamo čeka jedno posebno prijateljstvo. Kroz kamere, emocije i sve uspone i padove, pronašle smo jedna drugu. I to je nešto što nema cijenu." Poruka je brzo prikupila brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima isticali kako je upravo njihova povezanost bila jedna od ljepših priča ove sezone.

icon-expand Monika i Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Glamur, emocije i podrška iza kamera

Na fotografijama poziraju zagrljene, u glamuroznim večernjim haljinama, nasmijane i samouvjerene. Dok je Monika zablistala u crnoj, pripijenoj kreaciji s dramatičnim detaljima, Soraya je odabrala svjetlucavu srebrnu haljinu s visokim prorezom, kombinacija koja je savršeno oslikala njihov kontrast, ali i sklad. No iza sjajnih stylinga i crvenog tepiha krije se, kako same ističu, puno više: razgovori do kasno u noć, podrška u trenucima sumnje i zajedničko prolazak kroz emotivne izazove koje nosi sudjelovanje u showu.

Ljubav dolazi u različitim oblicima

I dok su obje u show ušle s jasnom željom da pronađu partnera, čini se da im je iskustvo donijelo i neočekivanu nagradu. Njihovo prijateljstvo postalo je jedna od priča koje su obilježile sezonu. Jer, kako su same poručile, neke stvari doista nemaju cijenu.

