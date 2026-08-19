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Gospodin Savršeni

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' izgleda svjetski: Novim fotkama pokazala zašto privlači poglede

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' uživa u Splitu, a najnovijim selfie fotografijama još je jednom pokazala svoj prepoznatljiv stil i zavidnu figuru

RTL.hr
19.08.2026 09:00

Soraya Šimić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' na društvenim je mrežama objavila nove fotografije na kojima izgleda odlično, a svojim je izdanjem još jednom pokazala da joj kamera itekako dobro stoji.

Na nekoliko selfieja Soraya je pozirala u opuštenom ljetnom izdanju, a njezin izgled odmah je zapeo za oko. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Soraya već neko vrijeme boravi u Splitu, gdje očito uživa u svemu što ljeto u gradu pod Marjanom nudi. Sunce, more, druženja i opuštena atmosfera postali su dio njezine svakodnevice, a djeliće ljetnog života povremeno podijeli i sa svojim pratiteljima.

Soraya, Gospodin Savršeni
Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Njezine nove fotografije ponovno su dokaz da Soraya zna kako privući pažnju bez pretjerivanja. Bilo da je riječ o izlasku, danu provedenom uz more ili običnom selfieju, bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog' svojim izgledom redovito izazove reakcije.

Čini se kako Sorayi splitsko ljeto itekako odgovara, a sudeći prema najnovijim objavama, u njemu uživa punim plućima.

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Gospodin Savršeni

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Gospodin Savršeni

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