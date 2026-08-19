Soraya iz 'Gospodina Savršenog' izgleda svjetski: Novim fotkama pokazala zašto privlači poglede

Soraya Šimić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' na društvenim je mrežama objavila nove fotografije na kojima izgleda odlično, a svojim je izdanjem još jednom pokazala da joj kamera itekako dobro stoji.

Na nekoliko selfieja Soraya je pozirala u opuštenom ljetnom izdanju, a njezin izgled odmah je zapeo za oko.