Soraya iz 'Gospodina Savršenog' izgleda svjetski: Novim fotkama pokazala zašto privlači poglede

Soraya Šimić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' na društvenim je mrežama objavila nove fotografije na kojima izgleda odlično, a svojim je izdanjem još jednom pokazala da joj kamera itekako dobro stoji.
Na nekoliko selfieja Soraya je pozirala u opuštenom ljetnom izdanju, a njezin izgled odmah je zapeo za oko.
Soraya već neko vrijeme boravi u Splitu, gdje očito uživa u svemu što ljeto u gradu pod Marjanom nudi. Sunce, more, druženja i opuštena atmosfera postali su dio njezine svakodnevice, a djeliće ljetnog života povremeno podijeli i sa svojim pratiteljima.
Njezine nove fotografije ponovno su dokaz da Soraya zna kako privući pažnju bez pretjerivanja. Bilo da je riječ o izlasku, danu provedenom uz more ili običnom selfieju, bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog' svojim izgledom redovito izazove reakcije.
Čini se kako Sorayi splitsko ljeto itekako odgovara, a sudeći prema najnovijim objavama, u njemu uživa punim plućima.