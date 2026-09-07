Soraya iz 'Gospodina Savršenog' meditira uz more: Pozornost privukao njezin odvažni badić i savršena figura

Daleko od gradske vreve, uz zvuk mora i sunce, Soraya Šimić iz 'Gospodina Savršenog' pronašla je trenutak samo za sebe. Na Instagramu je objavila niz prizora iz Splita koji odišu mirom, ljetom i opuštenom mediteranskom atmosferom.

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Na Instagramu je pokazala kako provodi posljednje ljetne dane. U nekoliko estetskih fotografija i snimki zabilježila je trenutke odmora na stijenama uz more u Splitu. Na jednom od prizora Soraya meditira na stijeni, potpuno okružena morem i prirodom, dok na drugim fotografijama uživa u sunčanju i toplim sunčevim zrakama.

Nije propustila ni osvježenje u moru, pa je s pratiteljima podijelila i snimke kupanja, dodatno dočaravši opuštenu atmosferu svog dana uz obalu.