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Gospodin Savršeni

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' meditira uz more: Pozornost privukao njezin odvažni badić i savršena figura

Soraya Šimić podijelila je s pratiteljima nekoliko mirnih ljetnih trenutaka iz Splita. Na fotografijama i snimkama meditira i sunča se na stijeni uz more, a potom uživa i u kupanju u kristalno plavom Jadranu

RTL.hr
07.09.2026 17:00

Daleko od gradske vreve, uz zvuk mora i sunce, Soraya Šimić iz 'Gospodina Savršenog' pronašla je trenutak samo za sebe. Na Instagramu je objavila niz prizora iz Splita koji odišu mirom, ljetom i opuštenom mediteranskom atmosferom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Na Instagramu je pokazala kako provodi posljednje ljetne dane. U nekoliko estetskih fotografija i snimki zabilježila je trenutke odmora na stijenama uz more u Splitu. Na jednom od prizora Soraya meditira na stijeni, potpuno okružena morem i prirodom, dok na drugim fotografijama uživa u sunčanju i toplim sunčevim zrakama.

Nije propustila ni osvježenje u moru, pa je s pratiteljima podijelila i snimke kupanja, dodatno dočaravši opuštenu atmosferu svog dana uz obalu. 

soraya šimić meditacija split
Gospodin Savršeni

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