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Gospodin Savršeni

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' nakon povećanja grudi otkrila kroz što prolazi: 'Razina boli 8/10'

Soraya Simić, gledateljima poznata iz pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', javila se pratiteljima nakon operacije povećanja grudi

RTL.hr
09.07.2026 09:00

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' je još ranije otvoreno govorila o tome da se odlučila na estetski zahvat, a sada je pokazala kako izgleda njezin oporavak.

Na Instagramu je objavila fotografiju iz bolničkog kreveta. Na ruci joj se vidi kanila, dok nosi poseban kompresijski steznik koji se koristi nakon operacije grudi. Uz fotografiju je označila kliniku u kojoj je zahvat obavljen te kratko, ali iskreno otkrila kako se osjeća.

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Iskreno o oporavku

Soraya nije skrivala da oporavak nije lagan. Uz fotografiju je napisala: "Pain level 8/10", odnosno da je razina boli čak osam od mogućih deset.

Time je svojim pratiteljima dala realan uvid u prve sate nakon operacije, pokazujući da estetski zahvati, iako sve češći, sa sobom nose i zahtjevan period oporavka.

Soraya, Gospodin Savršeni
Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ranije najavila odluku

Podsjetimo, Soraya je nedavno otkrila da se odlučila na povećanje grudi te nije skrivala uzbuđenje zbog nadolazeće promjene. Za razliku od mnogih koji takve zahvate drže podalje od očiju javnosti, bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog' o svemu je govorila vrlo otvoreno.

Sada je pokazala i prvu fotografiju nakon operacije te otkrila da je oporavak u tijeku. Iako je bol, kako sama kaže, na razini 8 od 10, nema sumnje da će pratitelje i dalje redovito obavještavati o tome kako napreduje njezin oporavak i konačnim rezultatima zahvata.

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