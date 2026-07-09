Soraya iz 'Gospodina Savršenog' nakon povećanja grudi otkrila kroz što prolazi: 'Razina boli 8/10'

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Soraya iz 'Gospodina Savršenog' je još ranije otvoreno govorila o tome da se odlučila na estetski zahvat, a sada je pokazala kako izgleda njezin oporavak. Na Instagramu je objavila fotografiju iz bolničkog kreveta. Na ruci joj se vidi kanila, dok nosi poseban kompresijski steznik koji se koristi nakon operacije grudi. Uz fotografiju je označila kliniku u kojoj je zahvat obavljen te kratko, ali iskreno otkrila kako se osjeća.

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Iskreno o oporavku

Soraya nije skrivala da oporavak nije lagan. Uz fotografiju je napisala: "Pain level 8/10", odnosno da je razina boli čak osam od mogućih deset. Time je svojim pratiteljima dala realan uvid u prve sate nakon operacije, pokazujući da estetski zahvati, iako sve češći, sa sobom nose i zahtjevan period oporavka.

icon-expand Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ranije najavila odluku