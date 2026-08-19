Soraya iz 'Gospodina Savršenog' odlučila se na jednodjelni kupaći sa životinjskim uzorkom: Izgleda senzacionalno

Soraya se odlučila za upečatljiv jednodijelni kupaći kostim s odvažnim prorezima i bezvremenskim leopard uzorkom koji je savršeno naglasio njezinu vitku figuru, preplanulu put i tetovaže. Uz atraktivni monokini iskombinirala je upečatljive zlatne naušnice i raspuštenu crnu kosu.

Opuštajući se na ležaljkama splitskog beach kluba još je jednom potvrdila da ima istančan osjećaj za modu i da točno zna kako privući poglede. Soraya, koju javnost pamti po samouvjerenom stavu te strasti prema estetici i modelingu, očito maksimalno koristi ljetne čari i uživa u odmoru na Jadranu.