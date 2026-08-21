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Gospodin Savršeni

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' oprostila se od voljenog djeda: 'Moj heroj, moj dido. Zauvijek ću te voljeti'

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' podijelila je tužnu vijest

RTL.hr
21.08.2026 11:00

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram Storyju podijelila je tužnu vijest da je preminuo njezin djed. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku kojom se oprostila od njemu posebno važne osobe.

"Moj heroj, moj dido. Počivaj u miru, najbolja osobo na svijetu. Zauvijek ću te voljeti", napisala je Soraya uz fotografiju s djedom.

Soraya, Gospodin Savršeni
Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Turbulentan put u 'Gospodinu Savršenom'

Podsjetimo, Sorayu je javnost upoznala u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', u kojem su ljubav tražili Karlo i Petar. Na početku showa bila je dio Petrova tima, a upravo je nju Petar odabrao za svoj prvi individualni spoj. Iako su među njima postojale simpatije, njihov odnos s vremenom je sve više poprimao prijateljski karakter. Soraya je kasnije priznala kako su razvili gotovo bratski odnos, dok je Petar zaključio da se između njih nije dogodio trenutak koji bi njihovu priču odveo u romantičnom smjeru.

Nakon raspuštanja timova Soraya je svoj interes usmjerila prema Karlu, s kojim je razvila znatno intenzivniji, ali i turbulentniji odnos. Između njih je postojala privlačnost, no njihov su odnos ubrzo počele pratiti sumnje i priče koje su kružile vilom. Karlo joj je u jednom trenutku uručio i narančastu ružu kao znak sumnje, što je Sorayu navelo na razmišljanje o odlasku iz showa.

Soraya i Karlo, Gospodin Savršeni
Soraya i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Njihova priča završila je nedugo prije finala, kada je do Karla stigla informacija da Soraya navodno ima dečka izvan showa. Ona je to odlučno demantirala i poručila kako je u show došla upravo kako bi pronašla ljubav, no Karlo je ipak odlučio prekinuti njihov odnos i poslati je kući.

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