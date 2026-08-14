Soraya iz 'Gospodina Savršenog' plijeni pažnju u Splitu: U crvenoj haljini pokazala zavidnu figuru

Soraya Šimić , koju je publika upoznala u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' , ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta pozirala je u upečatljivoj crvenoj haljini koja je istaknula njezinu figuru.

Soraya je pozirala sjedeći, dok je dugu crvenu haljinu kombinirala s topom koji je dodatno naglasio njezino izdanje. Cijeli look upotpunila je velikim zlatnim narukvicama, dugom raspuštenom kosom i prepoznatljivim make-upom.

U izazovnom ljetnom izdanju Soraya je još jednom pokazala zašto njezine objave često privuku brojne reakcije. Crvena boja dodatno je naglasila njezin izgled, a ona je pozirala potpuno opušteno i samouvjereno.

Posebnu pažnju privukla je njezina figura, dok je cijeli prizor djelovao kao prava ljetna modna razglednica.