Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' plijeni pažnju u Splitu: U crvenoj haljini pokazala zavidnu figuru

Bivša kandidatkinja pete sezone popularnog RTL-ova showa privukla je pažnju svojim atraktivnim ljetnim izdanjem

RTL.hr
14.08.2026 10:00

Soraya Šimić, koju je publika upoznala u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta pozirala je u upečatljivoj crvenoj haljini koja je istaknula njezinu figuru.

Zablistala u crvenom izdanju

Soraya je pozirala sjedeći, dok je dugu crvenu haljinu kombinirala s topom koji je dodatno naglasio njezino izdanje. Cijeli look upotpunila je velikim zlatnim narukvicama, dugom raspuštenom kosom i prepoznatljivim make-upom.

U izazovnom ljetnom izdanju Soraya je još jednom pokazala zašto njezine objave često privuku brojne reakcije. Crvena boja dodatno je naglasila njezin izgled, a ona je pozirala potpuno opušteno i samouvjereno.

Posebnu pažnju privukla je njezina figura, dok je cijeli prizor djelovao kao prava ljetna modna razglednica.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Soraya uživa u Splitu

Bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog već neko vrijeme boravi u Splitu, gdje uživa u ljetu i atmosferi grada. Na društvenim mrežama redovito pokazuje djeliće svog boravka, a među lokacijama na kojima provodi vrijeme našao se i splitski Žnjan.

Sudeći prema novim fotografijama, Soraya itekako uživa u dalmatinskom ljetu, a svojim atraktivnim izdanjima nastavlja privlačiti pažnju pratitelja.

soraya gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Romantika i ples na večeri: Pogledajte kako su Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživali u izlasku s društvom

Moglo bi te zanimati

Romantika i ples na večeri: Pogledajte kako su Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživali u izlasku s društvom

Nekoć pred kamerama, a danas? Pogledajte kako izvan 'Gospodina Savršenog' blistaju Lara i Antonela

Sjećate se Poline iz 'Gospodina Savršenog'? Odvažila se na drastičan potez i iznenadila novim izgledom

Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa s dečkom na Hvaru: Pogledajte gdje provode romantične trenutke

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' već neko vrijeme boravi u Splitu: Pogledajte gdje uživa u ljetnim večerima

Ljetna kombinacija bez greške: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' u bijeloj mini suknji izgleda senzacionalno

Pročitaj na Net.hr
Karlovac je imao svoje zvijezde ovog kolovoza: Izdvojili smo 25 fotografija najupečatljivijih
Domaća influencerica snimila dramatičan bijeg iz Omiša: 'Samo sam uzela sina i bježala'
Jacques javno napao Ivanu Kindl: 'Kaj bi ti znala? Ne znaš o čemu govoriš, sjedi jedan'
Borna Kotromanić i rođakinja Vesna Banović donose glamur u divljinu: 'Došle smo pobijediti'
Karlo i Kaja uživali u večernjem izlasku: Zaljubljeni par nije skidao ruke jedno s drugoga
'Nema srama ni pred roditeljima': Bianca Censori polugola stigla na obiteljsko druženje
Zbog laži o godinama postala zvijezda: Zanosna Mila Kunis još uvijek ostavlja bez daha
Da, ovo je Halle Berry! Pogledajte kako slavna glumica izgleda u sedmom desetljeću
Borna Kotromanić i Vesna Banović pridružuju se 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Prije Georgine ljubio je manekenke, nasljednice i zvijezde: Ovo su sve bivše Cristiana Ronalda