Soraya iz 'Gospodina Savršenog' plijeni pažnju u Splitu: U crvenoj haljini pokazala zavidnu figuru

Soraya Šimić, koju je publika upoznala u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta pozirala je u upečatljivoj crvenoj haljini koja je istaknula njezinu figuru.
Zablistala u crvenom izdanju
Soraya je pozirala sjedeći, dok je dugu crvenu haljinu kombinirala s topom koji je dodatno naglasio njezino izdanje. Cijeli look upotpunila je velikim zlatnim narukvicama, dugom raspuštenom kosom i prepoznatljivim make-upom.
U izazovnom ljetnom izdanju Soraya je još jednom pokazala zašto njezine objave često privuku brojne reakcije. Crvena boja dodatno je naglasila njezin izgled, a ona je pozirala potpuno opušteno i samouvjereno.
Posebnu pažnju privukla je njezina figura, dok je cijeli prizor djelovao kao prava ljetna modna razglednica.
Soraya uživa u Splitu
Bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog već neko vrijeme boravi u Splitu, gdje uživa u ljetu i atmosferi grada. Na društvenim mrežama redovito pokazuje djeliće svog boravka, a među lokacijama na kojima provodi vrijeme našao se i splitski Žnjan.
Sudeći prema novim fotografijama, Soraya itekako uživa u dalmatinskom ljetu, a svojim atraktivnim izdanjima nastavlja privlačiti pažnju pratitelja.