Soraya iz 'Gospodina Savršenog' priznala: 'Imala sam veliku prometnu nesreću s 18 godina gdje sam skoro izgubila život'

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' je nedavno na TikToku objavila video u kojem je otkrila da je dva puta operirala nos. "To je bilo zato što sam ja imala jednu veliku prometnu nesreću s 18 godina gdje sam skoro izgubila život. I dalje mi je jako teško pričati o tome. I da, vozim auto, prešla sam preko toga, ali jednostavno je bio jako težak period mog života, ne volim pričati o tome. Moj nos se isto slomio, cijelo lice mi se doslovno slomilo, jako sam grozno izgledala. Baš sam bila u depresiji u to vrijeme, pošto sam tad završavala kozmetičku školu. Imala sam ispite zadnje i jednostavno je bilo grozno i ne bih nikad više htjela proći kroz to vrijeme niti sebe gledati koliko sam patila tad psihički", ispričala je Soraya.

Kaže da je prvi put operirala nos u Njemačkoj, no nije bila zadovoljna. "Nakon toga mi je još grozniji bio, doslovno sam plakala godinu dana pošto sam morala čekati i onda sam ga operirala u Turskoj', rekla je i dodala kako je povećala usne.

