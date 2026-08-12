Soraya iz 'Gospodina Savršenog' već neko vrijeme boravi u Splitu: Pogledajte gdje uživa u ljetnim večerima

Soraya Šimić, gledateljima poznata iz pete sezone 'Gospodina Savršenog', već neko vrijeme boravi u Splitu, a čini se da joj dalmatinska atmosfera itekako odgovara.
Na društvenim mrežama objavila je fotografije iz večernjeg izlaska, a kao lokaciju je označila upravo Split. U elegantnoj haljini leopard uzorka pozirala je uz more, dok su se u pozadini vidjela svjetla splitske obale.
Večer provela na Žnjanu
Soraya je za večernji izlazak odabrala poznati Taboo Beach Bar na Žnjanu, gdje je uživala uz more i ljetnu atmosferu.
U pripijenoj haljini leopard uzorka pozirala je na ležaljci, a fotografija je nastala nakon zalaska sunca. U pozadini se vidi osvijetljena obala, što je cijeloj objavi dalo pravi ljetni ugođaj.
Elegantno izdanje privuklo pažnju
Za večernji izlazak Soraya je odabrala upečatljivu haljinu životinjskog uzorka, a cijeli je look upotpunila decentnim nakitom i raspuštenom dugom kosom.
Fotografija je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima ostavili brojne komplimente.