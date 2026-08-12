Soraya iz 'Gospodina Savršenog' već neko vrijeme boravi u Splitu: Pogledajte gdje uživa u ljetnim večerima

Soraya Šimić, gledateljima poznata iz pete sezone 'Gospodina Savršenog', već neko vrijeme boravi u Splitu, a čini se da joj dalmatinska atmosfera itekako odgovara.

Na društvenim mrežama objavila je fotografije iz večernjeg izlaska, a kao lokaciju je označila upravo Split. U elegantnoj haljini leopard uzorka pozirala je uz more, dok su se u pozadini vidjela svjetla splitske obale.