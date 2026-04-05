Soraya iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o Karlu i Petru: 'On za mene nije muškarac, a s drugim mi je ponekad bilo dosadno'

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' je gostujući u Savršenom podcastu otkrila što misli o Petru i Karlu

Soraya, jedna od najupečatljivijih natjecateljica popularnog showa "Gospodin Savršeni", u nedavnom je gostovanju u 'Savršenom podcastu' kod Anite Martinović otvoreno progovorila o svojim osjećajima prema dvojici glavnih neženja, Petru i Karlu. Iako su obojica imali svoje kvalitete, Soraya je bez zadrške objasnila zašto je s jednim vidjela samo prijateljstvo, dok ju je drugi snažno privukao, unatoč neslavnom završetku njihove priče.

Petar je predivan, ali nedostajala je 'akcija'

Od samog početka showa, Soraya je prema Petru gajila simpatije, no one nikada nisu prerasle u nešto više od prijateljstva. Opisala ga je kao "predivnog i kvalitetnog dečka", ali i priznala da joj je ponekad s njim bilo izrazito dosadno. "Jako mi je dosadno s njim bilo ponekad. Meni treba neka akcija, nešto, da netko puno priča. Ja sam smirena, a meni treba netko tko nije toliko smiren", objasnila je Soraya, dodajući kako je Petar postao njezin "prvi zapravo muški straight frend".

Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Spojevi s Petrom, koji su često uključivali posjete crkvama, muzejima i radionicama keramike, drugim su djevojkama bili simpatični, no Sorayi je nedostajalo uzbuđenja. Čak je navela i jedan fizički detalj koji joj je smetao. "Kad bi štiklu obukla, on bi bio ono... Malo viši od mene. To mi je bilo premalo nekako. Meni treba ta ženstvenost, a ja sam općenito uvijek bila 'curvy full'", iskreno je priznala.

Karlova otvorenost bila je presudna

Za razliku od Petra, Karlo je bio sve ono što je Soraya tražila u pogledu osobnosti i energije. Njegova otvorenost, humor i konkretniji pristup bili su joj puno privlačniji. "Svidjelo mi se da je jako otvoren i smiješan je bio u trenucima. Bio je nešto drugačije od Petra, definitivno", rekla je. Upravo je ta različitost, uz sportske aktivnosti poput surfanja koje je Karlo preferirao, stvorila kemiju koju s Petrom nije osjećala.

Soraya, Savršeni podcast FOTO: RTL

Soraya je potvrdila da su se kod nje rodile emocije prema Karlu, posebno nakon spoja na kojem su igrali squash. "Bio mi je sladak i rekla sam OK, ovo bi možda moglo nešto biti", prisjetila se.

Na kraju je ipak presudilo nepovjerenje