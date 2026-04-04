Gospodin Savršeni

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila da ima dečka: 'Divan je prema meni'

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Soraya je gostovala kod Anite Martinović u 'Savršenom podcastu' gdje je otkrila da ima dečka

RTL.hr
04.04.2026 07:00

Soraya, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja posljednje sezone showa "Gospodin Savršeni", koja je publiku osvojila svojom iskrenošću i jedinstvenim "international" stilom, otkrila je u nedavnom gostovanju u podcastu "Savršeni podcast" da proživljava sretne dane i nakon što su se kamere ugasile. Iako ljubav nije pronašla na Kreti, čini se da joj se sreća osmjehnula u Zagrebu, gdje osim novog početka na ljubavnom planu, marljivo gradi i svoju profesionalnu budućnost.

Nova ljubav u glavnom gradu

Nakon burnog završetka ljubavne potrage u showu, mnoge je zanimalo je li Soraya pronašla sreću. Na pitanje o svom ljubavnom statusu, zagonetno je, ali s osmijehom, potvrdila sretne vijesti. "Pa, emotivno sam zauzeta", priznala je, dodavši da u njezinom životu postoji posebna osoba.

Iako detalje o novom partneru želi zadržati za sebe, istaknula je koliko je sretna. "Moram priznati da jesam, jako, i drago mi je da sam upoznala tu osobu. I stvarno je divan prema meni", otkrila je Soraya. Naglasila je kako je sve još na početku, ali da uživa u "početničkom zanosu" i ne želi lagati o tome da se u njezinom životu pojavio netko važan.

Soraya, Savršeni podcast
Soraya, Savršeni podcast FOTO: RTL

Veliki poslovni planovi u srcu Zagreba

Osim što joj cvjetaju ruže u ljubavi, Soraya je pokazala i veliku odlučnost na poslovnom planu. Svoju budućnost vidi u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu, gdje planira ostvariti svoj dugogodišnji san. Otkrila je kako joj je, unatoč spontanosti, postavljanje ciljeva iznimno važno, osobinu koju je, kako kaže, naslijedila od oca.

"Jako puno radim, radoholičar sam, a moj najveći cilj i plan je otvoriti salon u centru Zagreba", s entuzijazmom je najavila. Kao medicinska kozmetičarka, ovim bi korakom spojila svoju struku i strast, a čini se kako je njezina prilagodba na život u Hrvatskoj bila pun pogodak. Iako je uživala u noćnom životu i druženjima, priznala je kako se sada, zbog brojnih obveza, njezin ritam promijenio. "Jednostavno budem umorna i subotom, odem spavati i pogledam si neki filmić i to je to", ispričala je, pokazujući da je fokusirana na ostvarenje svojih ambicija.

Soraya, Savršeni podcast
Soraya, Savršeni podcast FOTO: RTL

Soraya je tako, nakon medijske pažnje koju joj je donio show, odlučila iskoristiti priliku i izgraditi život po vlastitoj mjeri. S novom ljubavi koja joj daje vjetar u leđa i jasnim profesionalnim ciljem, dokazuje da je za nju show bio tek odskočna daska za sretniju i uspješniju budućnost u Hrvatskoj.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

