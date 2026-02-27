Soraya iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram, javila joj se Marinela iz prošle sezone: 'Boginja'

Soraya , dvadesetjednogodišnja zvijezda pete sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni" , ponovno je u središtu pozornosti javnosti. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, dokazavši da ponekad slika doista govori više od tisuću riječi. Serija profesionalnih fotografija snimljenih u Zagrebu, gdje se preselila prije otprilike godinu dana, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i dodatno učvrstila njezin status jedne od najupečatljivijih kandidatkinja ove sezone.

Na objavljenim fotografijama Soraya pozira u elegantnom bež sakou koji nosi kao haljinu, ističući svoju vitku figuru i besprijekoran ten. Svojom dugom, bujnom kovrčavom kosom i samouvjerenim, gotovo zagonetnim izrazom lica, zrači glamurom koji podsjeća na editorijale svjetskih modnih časopisa.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim. "Ovo se čekalo", napisao je jedan korisnik, dok su drugi bili još izravniji: "Kakva bombshell" i "Wow prelijepa si mačkice moja, slike su ludnica, pravi svjetski model". U komentarima joj se javila i Marinela koja ju je nazvala "boginjom".

Soraya je bila u timu Petar, a sada je otkrila kako joj se sviđa i Karlo. Obojica također nisu skrivala naklonost ovoj fatalnoj crnki koja će se morati odlučiti za koga će se opredijeliti.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.