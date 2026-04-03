Soraya u 'Savršenom podcastu' otkrila je li imala dečka dok je bila u showu: 'Tu sam vidjela Karlovo pravo lice'

Soraya, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja showa "Gospodin Savršeni", svojim je jedinstvenim stilom i izravnošću osvojila simpatije gledatelja. U gostovanju u 'Savršenom podcastu' kod voditeljice Anite Martinović otkrila je brojne nepoznate detalje o svom životu, od odrastanja u Njemačkoj i razloga zašto miješa jezike, do bolnog prekida koji joj je slomio srce, sudjelovanja u showu i toga kako je pronašla novu sreću u Zagrebu.

'International baby' koja je Hrvatsku osjećala kao dom

Mnogi su se pitali zašto Soraya u govoru često koristi engleske i njemačke izraze. Odgovor leži u njezinoj životnoj priči. Rođena je i odrasla u Njemačkoj, gdje je provela prvih devetnaest godina života, pa joj je njemački zapravo prvi jezik. "Ja to za sebe uvijek kažem, I am an international baby", objasnila je kroz smijeh. Iako je hrvatski jezik naučila i danas ga tečno govori, u stresnim situacijama ili kada osjeti pritisak, lakše joj je ubaciti englesku riječ. Taj jezični miks, kaže, postao je dio njezinog identiteta. Odluka o preseljenju u Hrvatsku bila je isključivo njezina. Iako se tehnički nije "vratila" jer je rođena u Njemačkoj, tijekom posjeta obitelji u Hrvatskoj uvijek je osjećala da je to mjesto gdje pripada. S nepunih dvadeset godina spakirala je kofere i sama se preselila u Zagreb, vođena osjećajem da je napokon stigla kući.

Estetski zahvati i neočekivana uloga domaćice

Soraya ne skriva da je pobornica estetskih zahvata. Otvoreno je priznala da je s botoksom krenula već s 19 godina, što danas, kao educirana medicinska kozmetičarka, smatra možda ipak preranim. "Ne preporučujem da se tako rano krene jer onda uvijek moraš ići dalje da ti bore ne dođu. Po meni je bolje pričekati barem do 25. godine", savjetovala je, no dodala kako stoji iza svojih odluka.

Njezina obitelj, iako moderno i otvorenih pogleda, bila je ponosna vidjevši je na televiziji. "Uvijek kad me vide, govore 'to je moja kćerka'. Taj njihov ponos i podrška znače mi najviše na svijetu", rekla je. Dolazak u Hrvatsku donio joj je i veliko osamostaljenje. Priznala je kako u Njemačkoj, uz majku koja je sve radila, nije znala ni peglati. "Govorila sam sebi da to nikad u životu neću morati raditi i da će mi cilj biti imati spremačicu", prisjetila se. No, stvarni život ju je brzo demantirao. "Došao je pravi život. Izašla sam iz tog svog ružičastog balona i evo, počela sam i peglati i kuhati. Postala sam prava domaćica, moja mama je jako ponosna", ispričala je.

Puklo je zbog nepovjerenja: 'Za mene on nije bio muškarac'

Odnos s Karlom u showu bio je turbulentan, a sve je kulminiralo kada su do njega došle glasine da Soraya vani ima dečka. Te optužbe su je, priznaje, duboko povrijedile, pogotovo jer nisu bile istinite. "Nisam imala dečka. Zagreb je jako malen, i ako izađeš s nekim na piće ili se s nekim bolje razumiješ, to odmah protumače kao vezu. Imala sam dečka, a da nisam ni znala da ga imam", objasnila je. Prijeloman trenutak dogodio se kada je shvatila da se bori za nekoga tko slijepo vjeruje glasinama, a ne njoj.

"U jednom trenutku sam shvatila za koga se ja tu uopće borim. Za nekoga tko mi sjedi ispred mene i pita me je li istina ono što mu je netko drugi rekao", kazala je. Iako joj je u početku bilo žao, danas smatra da je to zapravo bilo dobro jer je vidjela njegovo pravo lice. "Drago mi je da se to dogodilo jer sam shvatila kakav je kao osoba. Ja u životu tražim muškarca koji ima svoj stav, koji mi vjeruje. Da je imao osjećaje za mene, on te priče ne bi ni čuo. Iskreno, za mene to nije bio muškarac, i to je to", zaključila je oštro.

S drugim neženjom, Petrom, imala je potpuno drugačiji odnos. Smatrala ga je predivnim i kvalitetnim dečkom, ali više kao prijatelja. "Bio mi je jako drag, ali i jako dosadan. Meni treba neka akcija, a on je bio previše smiren za mene", rekla je.

Mirna luka usred drame

Iako je kuća bila puna tenzija i drama, Soraya je uspjela ostati po strani. Kaže kako je svjesno izbjegavala konflikte jer se ne smatra osobom koja mora biti najglasnija. Umjesto svađanja, pronašla je bolji način za povezivanje s djevojkama.

"Ja sam stvarno jedina bila u cijeloj kući koja je kuhala za 20 cura. Radila sam paštu, piletinu s rižom, salate, pekla palačinke za cijelo selo", otkrila je ovaj iznenađujući podatak. Najveću podršku u vili imala je u Moniki, s kojom je i danas bliska prijateljica.

Nova ljubav i veliki planovi za budućnost