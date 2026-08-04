Splitski zavodnik Šime Elez ponovno topi srca: Ljeto mu stoji savršeno, a novom objavom malo je koga ostavio ravnodušnim

Ljeto očito odlično pristaje Šimi Elezu. Bivši Gospodin Savršeni ponovno je oduševio pratitelje novom objavom na društvenim mrežama, na kojoj pozira u potpuno ležernom izdanju, uživajući u toplim ljetnim danima.
Odjeven u jednostavnu crnu majicu, Šime je snimio selfie iz hlada, a njegov preplanuli ten, uredna brada i prepoznatljiva frizura ponovno su došli u prvi plan. Iako je izgledao potpuno opušteno, teško je bilo ne primijetiti da mu ljeto itekako pristaje.
Vrućine mu nisu promaknule
Na fotografiji je pokazao kako se skriva od visokih temperatura, a uz objavu je kratko poručio pjesmom:
"A i tlaka se maknit. Zbog tlaka u zraku."
Uz fotografiju je dodao i podatak da je temperatura dosegnula čak 33 stupnja, pa nije čudno što je odlučio potražiti malo hlada.
Obožavatelji prate svaki njegov korak
Šime je i nakon završetka showa ostao jedan od najpraćenijih kandidata Gospodina Savršenog, a njegove objave redovito izazivaju velik interes. Posljednjih dana pokazao je kako uživa u ljetu, odmoru i druženju na moru, a nedavno je dijelio i fotografije s broda u društvu Karla Godeca i Kaje.
Iako su objave jednostavne i spontane, jedno je sigurno – splitski zavodnik zna kako privući pažnju, a njegovi pratitelji s nestrpljenjem prate svaki novi kadar iz njegovog ljetnog života.