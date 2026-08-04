Splitski zavodnik Šime Elez ponovno topi srca: Ljeto mu stoji savršeno, a novom objavom malo je koga ostavio ravnodušnim

Odjeven u jednostavnu crnu majicu, Šime je snimio selfie iz hlada, a njegov preplanuli ten, uredna brada i prepoznatljiva frizura ponovno su došli u prvi plan. Iako je izgledao potpuno opušteno, teško je bilo ne primijetiti da mu ljeto itekako pristaje.

Ljeto očito odlično pristaje Šimi Elezu . Bivši Gospodin Savršeni ponovno je oduševio pratitelje novom objavom na društvenim mrežama, na kojoj pozira u potpuno ležernom izdanju, uživajući u toplim ljetnim danima.

Na fotografiji je pokazao kako se skriva od visokih temperatura, a uz objavu je kratko poručio pjesmom:

"A i tlaka se maknit. Zbog tlaka u zraku."

Uz fotografiju je dodao i podatak da je temperatura dosegnula čak 33 stupnja, pa nije čudno što je odlučio potražiti malo hlada.