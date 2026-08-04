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Gospodin Savršeni

Splitski zavodnik Šime Elez ponovno topi srca: Ljeto mu stoji savršeno, a novom objavom malo je koga ostavio ravnodušnim

Bivši Gospodin Savršeni uživa u ljetnim danima u Splitu, a opuštenim izdanjem i prepoznatljivim šarmom ponovno je privukao pažnju pratitelja

RTL.hr
04.08.2026 13:00

Ljeto očito odlično pristaje Šimi Elezu. Bivši Gospodin Savršeni ponovno je oduševio pratitelje novom objavom na društvenim mrežama, na kojoj pozira u potpuno ležernom izdanju, uživajući u toplim ljetnim danima.

Odjeven u jednostavnu crnu majicu, Šime je snimio selfie iz hlada, a njegov preplanuli ten, uredna brada i prepoznatljiva frizura ponovno su došli u prvi plan. Iako je izgledao potpuno opušteno, teško je bilo ne primijetiti da mu ljeto itekako pristaje.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

Vrućine mu nisu promaknule

Na fotografiji je pokazao kako se skriva od visokih temperatura, a uz objavu je kratko poručio pjesmom:

"A i tlaka se maknit. Zbog tlaka u zraku."

Uz fotografiju je dodao i podatak da je temperatura dosegnula čak 33 stupnja, pa nije čudno što je odlučio potražiti malo hlada.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Obožavatelji prate svaki njegov korak

Šime je i nakon završetka showa ostao jedan od najpraćenijih kandidata Gospodina Savršenog, a njegove objave redovito izazivaju velik interes. Posljednjih dana pokazao je kako uživa u ljetu, odmoru i druženju na moru, a nedavno je dijelio i fotografije s broda u društvu Karla Godeca i Kaje.

Iako su objave jednostavne i spontane, jedno je sigurno – splitski zavodnik zna kako privući pažnju, a njegovi pratitelji s nestrpljenjem prate svaki novi kadar iz njegovog ljetnog života.

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