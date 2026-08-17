Splitski zavodnik u svom elementu: Gospodin Savršeni Šime Elez pokazao isklesano tijelo na brodu

Šime je na Instagramu podijelio novu fotogaleriju s morskog izleta. Na fotografijama uživa na brodu, okružen morem i suncem, a čini se da mu ljetni odmor itekako odgovara.

Ipak, pažnju njegovih pratitelja zasigurno će privući i Šimino izdanje bez majice. Bivši Gospodin Savršeni pokazao je isklesanu tjelesnu formu, a fotografija je brzo privukla brojne reakcije.

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Uz fotografije je objavio i kratku poruku na engleskom: "Woke up late so now I have less time to do nothing." odnosno: "Probudio sam se kasno pa sada imam manje vremena za ne raditi ništa."

Čini se da je upravo to njegov recept za savršen ljetni dan – brod, more, sunce i malo bezbrižnog uživanja.