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Gospodin Savršeni

Splitski zavodnik u svom elementu: Gospodin Savršeni Šime Elez pokazao isklesano tijelo na brodu

Šime Elez ljeto provodi u morskom ritmu, a svojim je pratiteljima pokazao kako izgleda njegov odmor na brodu

RTL.hr
17.08.2026 09:00

Šime je na Instagramu podijelio novu fotogaleriju s morskog izleta. Na fotografijama uživa na brodu, okružen morem i suncem, a čini se da mu ljetni odmor itekako odgovara.

U prvom planu isklesana forma

Ipak, pažnju njegovih pratitelja zasigurno će privući i Šimino izdanje bez majice. Bivši Gospodin Savršeni pokazao je isklesanu tjelesnu formu, a fotografija je brzo privukla brojne reakcije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz fotografije je objavio i kratku poruku na engleskom: "Woke up late so now I have less time to do nothing." odnosno: "Probudio sam se kasno pa sada imam manje vremena za ne raditi ništa."

Čini se da je upravo to njegov recept za savršen ljetni dan – brod, more, sunce i malo bezbrižnog uživanja.

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Gospodin Savršeni

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