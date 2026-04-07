Spoj iz noćne more: Petar šokirao Moniku - 'Bilo mi je jako neugodno'

Petar je na spoj prvo pozvao Moniku, no već pri samom susretu bilo je jasno da nešto nije u redu. Petar je djelovao neraspoloženo i razdražljivo, a atmosfera je ubrzo postala neugodno napeta.
Tijekom večeri bio je bezobrazan prema konobarici, a ni Moniku nije poštedio – njezinu je energiju opisao kao "kornjaču", sporu i usporenu.
Zatečena i zbunjena, Monika nije skrivala kako se osjeća: "Ja ne znam što se događa, meni je toliko neugodno", priznala je.
Tek po povratku u vilu shvatila je pravu istinu – cijeli spoj bio je dio unaprijed osmišljenog testa i namještaljke.
