Spoj s Karlom pokrenuo rat među djevojkama u vili: 'Kakva je ovo jeftina gluma?'

Djevojka koja je bila na spoju s Karlom opisuje atmosferu kao filmsku te govori o elegantnom stilu, džentlmenskim gestama i iznenađenju koje dolazi u crvenoj kutijici. "I prva stvar što radi, otvara svoj sako i vadi crvenu kutijicu, a u njoj biserna ogrlica", govori ushićeno, dodajući: "Kako krenula sapunica odmah? Karlo je odmah krenuo s poklonima".

Dok ona doživljava večer kao početak bajke, u vili raste nevjerica. Komentari postaju sve oštriji. "Kako ja ne volim barunice. Ovo se zove barunica", dobacuje jedna od djevojaka. Druga njezinu priču naziva "jeftinom glumom", a treća poručuje: "Njezine riječi nemaju nikakvu težinu kod mene".