Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Spoj s Karlom pokrenuo rat među djevojkama u vili: 'Kakva je ovo jeftina gluma?'

Nakon dugo iščekivanog spoja s Karlom, jedna kandidatkinja vraća se u vilu puna dojmova i bez zadrške prepričava svaki detalj romantične večeri

RTL.hr
25.02.2026 09:00

Djevojka koja je bila na spoju s Karlom opisuje atmosferu kao filmsku te govori o elegantnom stilu, džentlmenskim gestama i iznenađenju koje dolazi u crvenoj kutijici. "I prva stvar što radi, otvara svoj sako i vadi crvenu kutijicu, a u njoj biserna ogrlica", govori ushićeno, dodajući: "Kako krenula sapunica odmah? Karlo je odmah krenuo s poklonima".

Dok ona doživljava večer kao početak bajke, u vili raste nevjerica. Komentari postaju sve oštriji. "Kako ja ne volim barunice. Ovo se zove barunica", dobacuje jedna od djevojaka. Druga njezinu priču naziva "jeftinom glumom", a treća poručuje: "Njezine riječi nemaju nikakvu težinu kod mene".

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Je li riječ o iskrenim emocijama ili dobro odigranoj strategiji?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 karlo gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije u 'Gospodinu Savršenom'?

Sunce mu baš pristaje! Gospodin Savršeni Petar uživao na poznatoj zagrebačkoj terasi

Stižu nove djevojke u 'Gospodinu Savršenom'! 'Ne vidim konkurenciju!'

Nije dočekala ceremoniju ruža! Tko je atraktivna misica koja je završila put u 'Gospodinu Savršenom'?

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 27. rođendan glamuroznom objavom: Javio joj se i bivši Gospodin Savršeni

Velike promjene stižu u vilu 'Gospodina Savršenog'! 'Mislim da drame tek počinju'