Spremaju novi projekt? Soraya i Antonela iz 'Gospodina Savršenog' pronašle su jedna drugu nakon showa

Nakon kamera showa 'Gospodin Savršeni' pronašle su jedna drugu, a njihovi zajednički kadrovi pokrenuli su glasine o nečemu puno većem

Nakon završetka aktualne sezone showa Gospodin Savršeni', neke su se veze ugasile, neke ostale nedorečene, ali Antonela i Soraya pronašle su ono što možda nisu očekivale - jedna drugu. Njihove najnovije objave na društvenim mrežama jasno pokazuju da se druže više nego ikad, a fanovi su odmah počeli nagađati, krije li se iza svega možda čak i zajednički projekt?

Od showa do savezništva

Tijekom showa bile su dio iste priče, ali svaka je imala svoj put. Ipak, izvan kamera dogodio se neočekivani obrat, umjesto distance, rodila se bliskost. Na fotografijama koje su podijelile vidimo ih u opuštenom, ali glamuroznom izdanju - čaša vina u ruci, osmijesi na licu i energija koja govori više od riječi.

Soraya i Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Something is cooking..."

Jedna od objava dodatno je zagolicala maštu pratitelja, uz elegantne kadrove i večernju atmosferu, pojavila se i poruka: "Nešto se kuha...". Je li riječ o novom projektu, zajedničkom poslovnom potezu ili nečemu trećem - zasad ostaje misterij. No jedno je sigurno, Antonela i Soraya znaju kako zadržati pažnju.

Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL