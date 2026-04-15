Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' o borbi s licem: 'Kada ti se naruši osjećaj sigurnosti u vlastito tijelo, to ne ostaje samo na licu'

Bivša kandidatkinja treće sezone 'Gospodina Savršenog' Stankica Stojanović otvoreno o posljedicama estetskog zahvata, dugom oporavku i životnim promjenama koje su je potpuno transformirale

RTL.hr
15.04.2026 14:00

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Stankica Stojanović, u velikom intervjuu za Net.hr iskreno je progovorila o jednom od najtežih razdoblja svog života, posljedicama estetskog zahvata, dugotrajnom oporavku i svemu što je kroz to iskustvo naučila.

Publika ju je upoznala u trećoj sezoni popularnog showa, no iza kamera odvijala se priča koju mnogi nisu znali.

Komplikacije koje su promijenile sve

Stankica se suočila s ozbiljnim problemima nakon filera koji su joj aplicirani, a koji su doveli do vidljivih promjena na licu i zahtjevnog procesa oporavka.

Kako je otkrila, to iskustvo nije ostalo samo na fizičkoj razini, posljedice su bile i psihičke.

"Oporavak je imao dvije faze: fizičku, koja je bila bolna i konkretna, i psihičku, koja je bila mnogo zahtjevnija."

Dodaje kako takve situacije mijenjaju način na koji osoba razmišlja i funkcionira:

"Jer kada ti se naruši osjećaj sigurnosti u vlastito tijelo, to ne ostaje samo na licu, to utječe na način na koji razmišljaš, odlučuješ i funkcioniraš."

Stankica, Gospodin Savršeni
Stankica, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Lekcije koje ostaju za cijeli život

Iako je prošla težak period, Stankica danas na to gleda kao na važnu životnu lekciju.

"Taj period me naučio jednoj stvari: nije najteže ono što ti se dogodi, nego kako to nosiš kada ostaneš sam sa sobom."

Ističe kako je danas mirnija, ali ne zato što je sve prošlo, već zato što je naučila kako ostati stabilna i kada stvari nisu pod kontrolom.

Stankica Stojanović
Stankica Stojanović FOTO: Instagram

Gradnja brenda i drugačiji prioriteti

Ovo iskustvo utjecalo je i na način na koji danas donosi odluke i gleda ljude oko sebe.

"Promijenilo me u smislu da sam postala opreznija kome vjerujem i kako donosim odluke, ali možda još važnije, prestala sam idealizirati i ljude i procese."

Kada je riječ o poslu, Stankica ističe da svoj brend gradi polako i promišljeno.

"Želim da ono što radim ima stav, da traje i da se prepozna bez objašnjavanja."

Naglašava kako joj je važnije imati stabilan temelj nego brzi uspjeh.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljubav danas, daleko od očiju javnosti

Na pitanje o ljubavi, ostaje suzdržana.

"Što se tiče ljubavi, tu sam suzdržana kada je riječ o javnosti, ne zato što nešto nedostaje, nego zato što sam naučila da neke stvari imaju veću vrijednost kada ostanu izvan prostora komentara."

Ipak, otkriva kakve osobine danas cijeni:

"Danas cijenim jasnoću i stabilnost, nekoga tko se ne mora dokazivati riječima, nego ponašanjem."

Stankica, Gospodin Savršeni
Stankica, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Balans i vrijeme za sebe

Iako vodi vlastiti brend, priznaje da balans nije nešto što se jednostavno postiže.

"Balans nije nešto što sam savladala kao formulu, više je stalno prilagođavanje."

Slobodno vrijeme koristi kako bi se vratila sebi i održala unutarnju ravnotežu.

Na kraju, priznaje da ju je sve kroz što je prošla učinilo opreznijom, ali ne i zatvorenijom.

"Jesam opreznija, ali to ne znači da sam zatvorena... Iskustvo te ne učini hladnim, nego preciznijim."

Stankica Stojanović
Stankica Stojanović FOTO: Instagram

Propuštene epizode 'Gospodina Savršenog' pogledajte na platformi Voyo.

stankica gospodin savršeni gospodin savršeni treća sezona stankica stojanović
