Stankica iz 'Gospodina Savršenog' s jedrilice poslala snažnu poruku: 'Estetika bez karaktera vrlo brzo postane samo dekor'

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu podijelila prekrasnu fotografiju uz duboku poruku. Na fotografiji vidimo njezinu siluetu na jedrilici dok sunce zalazi na horizontu. Ipak, prava snaga objave leži u opisu koji je prati. Stankica piše: "Nema estetike bez etike. S vremenom shvatiš da ljepota nema mnogo veze sa savršenstvom."
Poruka rođena iz iskustva
Ove riječi imaju posebnu težinu s obzirom na to da je Stankica početkom 2026. godine javno progovorila o svom negativnom iskustvu s dermalnim filerima, koje je dovelo do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija i niza korektivnih operacija. Njezina borba za povratak zdravlja i prirodnog izgleda postala je javna, a kroz nju je otvoreno govorila o važnosti prihvaćanja sebe i preispitivanja nametnutih ideala ljepote. Njezina poruka da su ljudi ponekad "savršeno sređeni", a da "iza svega ne osjetiš ništa", zvuči kao zaključak izvučen iz vlastitog iskustva.
Stankica je prošle jeseni upisala studij psihoterapije, a nedavno je govorila i o povratku zdravim navikama i treninzima. Njezina objava stoga nije samo filozofska misao, već i odraz njezina puta prema iscjeljenju i pronalaženju sklada. "Na kraju, najljepši ljudi nisu oni koji najviše privlače pažnju. Nego oni kod kojih su unutrašnje i vanjsko konačno na istoj strani", zaključuje ona.